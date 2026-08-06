Las autoridades sanitarias continúan en alerta por el incremento de los casos de ciclosporiasis en México, tras los contagios en Estados Unidos de una infección intestinal ocasionada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis, causante de la llamada diarrea explosiva.

Según la información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este brote se origina al consumir agua o alimentos contaminados, principalmente frutas y verduras que estuvieron expuestas a residuos fecales durante su proceso de producción.

Actualmente la Secretaría de Salud confirmó 33 casos de ciclosporiasis en el país, además descartó la existencia de un brote activo a nivel nacional, pues no hay pruebas definitivas de que el contagio internacional haya tenido origen en México.

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La lechuga, al igual que otros vegetales, puede estar contaminada de microorganismos nocivos. Foto: Freepik

¿Cómo prevenir el contagio de ciclosporiasis en México?

Ante las dudas sobre las causas del brote de Cyclospora, a continuación te compartimos una guía de cuidados para evitar que el parásito llegue hasta tu hogar.

El consejo infalible para proteger a tu familia ante el riesgo de la ciclosporiasis es tener una correcta higiene de los alimentos para evitar cualquier enfermedad transmitida a través de la comida.

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De acuerdo con Cleveland Clinic, para disminuir el riesgo de contraer el parásito Cyclospora cayetanensis, es importante limpiar las verduras como lechuga, espinaca y otros vegetales de hoja, enjuagando directamente bajo el chorro de agua potable. Además, la institución recomienda seguir otras medidas como:

Cocinar las frutas y verduras a una temperatura mínima de 70 grados Celsius para eliminar el parásito responsable de la enfermedad.

para eliminar el parásito responsable de la enfermedad. Lavar o pelar bien las frutas y verduras frescas antes de comerlas.

Lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes, durante y después de preparar los alimentos.

con agua y jabón después de usar el baño y antes, durante y después de preparar los alimentos. Lavar todas las superficies de preparación de alimentos, platos y utensilios con agua caliente y jabón después de usarlos.

No nadar en caso de diarrea y esperar al menos dos semanas después de que desaparezca para poder nadar.

y esperar al menos dos semanas después de que desaparezca para poder nadar. Evitar beber agua no tratada o usarla para cocinar.

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Lechuga para el corazón. Fuente: Pixabay

Finalmente, otro de los errores más comunes en el entorno doméstico, es la contaminación cruzada que ocurre cuando un utensilio o superficie que tuvo contacto con vegetales sin lavar salpica o toca alimentos que ya han sido cocinados o que están listos para consumirse. Por este motivo, es recomendable destinar tablas para picar exclusivas para vegetales y lavarlas con abundante agua caliente y detergente inmediatamente después de su uso.

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