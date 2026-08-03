El medio del entretenimiento y el doblaje en América Latina registró la pérdida del actor y locutor mexicano Carlos del Campo, quien falleció a los 69 años de edad. La noticia sobre su deceso trascendió a través de comunidades de la industria audiovisual y colegas del gremio, quienes expresaron sus condolencias por la partida de uno de los talentos más versátiles de la locución y la caracterización vocal en español.

Con una carrera consolidada desde la década de 1980, Del Campo participó en decenas de producciones internacionales para cine, televisión y series animadas, dejando una huella permanente en la cultura popular gracias a la interpretación de figuras icónicas del cine hollywoodense.

El actor enfrentaba serios problemas de salud que lo alejaron del doblaje. Foto: Instagram.

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Trayectoria y los personajes más emblemáticos de su carrera

De acuerdo con los registros de la Asociación Nacional de Actores, la carrera de Carlos del Campo abarcó diversos campos de la interpretación, destacando por su capacidad de adaptación a personajes cómicos, dramáticos y de reparto dentro de las principales casas de doblaje del país.

Sintetizado punto por punto, entre sus trabajos más recordados se encuentran:

C-3PO en la franquicia Star Wars: Prestó su voz al célebre androide protocolario en diversas producciones y especiales animados de la saga creada por George Lucas.

Prestó su voz al célebre androide protocolario en diversas producciones y especiales animados de la saga creada por George Lucas. Slinky el perro en Toy Story: Interpretó al entrañable juguete de resorte en las entregas de la saga animada de Pixar, reemplazando al personaje con un matiz cálido y característico.

Interpretó al entrañable juguete de resorte en las entregas de la saga animada de Pixar, reemplazando al personaje con un matiz cálido y característico. Participación en series de comedia: Su trabajo vocal incluyó intervenciones en producciones de televisión como La niñera ( The Nanny ) y diversas producciones de la cadena Nickelodeon.

Su trabajo vocal incluyó intervenciones en de televisión como ( ) y diversas producciones de la cadena Nickelodeon. Locución y doblaje de reparto: Colaboró activamente en la narración de comerciales, documentales y películas cinematográficas de alto perfil para el mercado hispanohablante.

Con profundo pesar compartimos la noticia de que el actor de voz Carlos del Campo falleció hoy alos 68 años.

Un gran exponente del #doblajemexicano descanse en paz la eterna voz de #c3po pic.twitter.com/1CGYgcxErS — Doblaje Mexicano (@ytadobmex) August 2, 2026

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Reacciones en el gremio y el legado del actor mexicano

Según información difundida por el Instituto Mexicano de la Radio, el trabajo de los actores de doblaje en México constituye uno de los pilares más relevantes para la difusión cultural y el entretenimiento audiovisual en la región.

Tras confirmarse su fallecimiento, diversos integrantes de la comunidad artística destacaron la caballerosidad, disciplina y entrega profesional que caracterizaron a Del Campo a lo largo de sus más de 40 años de trabajo frente a los micrófonos.

Hasta el momento, sus familiares mantuvieron en reserva los detalles específicos sobre las causas de su fallecimiento. Sin embargo, fanáticos de la animación y del cine de ciencia ficción expresaron múltiples muestras de afecto y reconocimiento a través de plataformas digitales, recordando las frases y momentos memorables que el actor inmortalizó con su voz.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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