¿Quién era Carlos Becerril? Actor de doblaje muere a los 90 años; dio voz a "Panza" de Don Gato

El gremio del doblaje mexicano se encuentra de luto una vez más, pues la tarde de este viernes 17 de abril se dio a conocer el fallecimiento del actor Carlos Becerril, a los 90 años.

La noticia fue confirmada por Emiliano Montaño, nieto del actor, a través de su cuenta de Instagram. "Hoy es uno de los días más duros de mi vida. Te me has ido abuelito", escribió.

Carlos Becerril: un legado en el doblaje

Nacido en 1935 en la Ciudad de México, Rafael Carlos Becerril Hernández fue un reconocido actor de voz, locutor y director de doblaje, reconocido por su capacidad interpretativa y su pasión por la actuación y el entorno artístico.

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El nieto del actor mexicano confirmó su fallecimiento a través de Instagram. Foto: Captura de pantalla.

Con más de 60 años de trayectoria profesional y un destacable legado en más de 200 películas, Carlos dio vida a numerosos personajes con su voz. Uno de sus personajes más queridos es "Panza" de la serie animada Don Gato y su pandilla de 1961.

También es reconocido por ser la voz recurrente de Dustin Hoffman, Robert De Niro, Richard Gere y Mel Gibson, en películas como "Rain Man", "La familia de mi novia: Los pequeños Fockers" y "Hachiko: Siempre a tu lado".

Dentro del mundo de la animación prestó su voz para Chick Hicks de la cinta de Disney Cars, así como a Gran Gazoo en Los Picapiedra y Frank Grimes en Los Simpson. Asimismo, fue el primer narrador de la serie japonesa Dragon Ball de 1986.

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El actor de voz mexicano prestó su voz para Chick Hicks, antagonista de la película de Disney Cars. Foto: Disney

Su esposa es Nancy McKenzie, actriz que da voz a Marge de Los Simpson, con quien tuvo dos hijas Karla y Laura Becerril, también actriz de doblaje. Su hermana María Becerril y su cuñado Víctor Mares también forman parte del gremio.

Su carrera en el ámbito del doblaje comenzó luego de abandonar la escuela para ingresar a la Asociación Nacional de Actores. Posteriormente, entró al Instituto de Andrés Soler y tomó clases particulares con el director japonés Seki Sano.

Luego de participar en múltiples obras de teatro, su colega Claudio Brook le hizo la invitación para trabajar con él en proyectos de doblaje, convirtiéndose más tarde en uno de los actores más destacados de la época dorada del doblaje.

Otros personajes destacados de Carlos Becerril

Norman Bates en Psicosis de 1960

en Psicosis de 1960 Sam Wheat en Ghost: La sombra del amor de 1990

en Ghost: La sombra del amor de 1990 Coronel Slade en Perfume de mujer de 1992

en Perfume de mujer de 1992 Espantapájaros en El Mago de Oz en 1939

en El Mago de Oz en 1939 Edward Lewis en Mujer Bonita de 1990

"Top Cat", la caricatura que no fue bien recibida en EU, pero que encantó al público mexicano. Foto: IMDB

El último adiós en redes sociales

Aunado a ello, diversos colegas del medio compartieron mensajes de condolencia en redes sociales. "Un gran maestro, compañero y todo un ejemplo a seguir. Descanse en paz Don Carlos Becerril", escribió el actor Eduardo Garza en X.

Otro actor que despidió a Becerril en Instagram fue Javier Rivero "El Javo", a través de un mensaje. "Hay personas con historias que marcan generaciones, que dejan huella, que se vuelven maestros directos e indirectos de muchos", expresó.

Además, recordó la última vez que tuvo la oportunidad de conversar con el actor, en la entrega de medallas de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), donde recibió la presea máxima de oro por 50 años de trayectoria.

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