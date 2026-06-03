El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el interior del penal de máxima seguridad del El Altiplano, Edomex, en la que vuelve a pedir su intervención con la Marina para que aporte los datos de investigación que requiere y así continuar con su proceso que enfrenta por delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

El presunto líder huachicolero, quien permanece desde principios de septiembre del 2025 en el Altiplano, acusó nuevamente que no está teniendo un proceso justo debido a las supuestas vulneraciones a sus derechos y el debido proceso.

"Por medio de la presente me vuelvo a dirigir a usted para seguir haciendo de su conocimiento de las vulneraciones al debido proceso, presunción de inocencia, el acceso a una defensa adecuada y vulneración a mis derechos humanos dentro de la causa penal 325/2025, que si bien es cierto no es de su competencia directa, sí involucra a una institución de la Administración Pública Federal la que está obstruyendo la justicia", expresó.

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Huachicol fiscal. Foto: Especial

El escrito también señala que la Marina le sigue negando el acceso a información argumentando que es por seguridad Nacional: "Los actos de investigación pedidos por mi defensa por medio de la Fiscalía General de la República a la Secretaría de Marina se me siguen negando bajo Reserva y la pretensión de Seguridad Nacional excusa que se da siempre bajo los secretos vergonzosos de estos últimos tiempos, con una indolencia y un desacato completo a las leyes y órganos jurisdiccionales del Estado Mexicano, porque la pregunta aquí sería, porque Marina pretende reservar por Seguridad Nacional en lugar de proporcionar como se lo ha requerido la Fiscalía General de la República la información que ayudará a acelerar el supuesto delito cometido".

En su mensaje a la presidenta de México, el vicealmirante también señaló que es evidente que estas irregularidades en su proceso se trata de algo "selectivo" y que aplica sólo para algunos ciudadanos mexicano ya que, sostiene, a unos se les piden pruebas "fehacientes" y contundentes", mientras que a otros se les acusa, vincula y da paso a la investigación "de un día para otro".

"Que pretende Marina al ocultar, obstruir la justicia y crear esta esfera de silencio y no facilitar la información que ellos tienen y resulta muy relevante para esclarecer estos hechos, tal parece que la fabricación de pruebas y de culpables que tienen al momento resulta conveniente tanto para la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Marina", cuestionó.

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Finalmente, en su mensaje escrito a mano, consideró que el acto de mantenerlo privado de la libertad y "encerrado en una celda" pareciera más venganza que la propia justicia.

"Seguiré pidiendo su intervención directamente con Marina para que aparte los actos de investigación requeridos y se sepa la verdad de estos hechos y se puedan aclarar conforme a derecho, seguiré pidiéndole su ayuda para que se sepa la verdad", aseguró.

Suman seis cartas enviadas a Sheinbaum

A poco más de 9 meses de permanecer privado de la libertad en el penal del Altiplano, el hermano de Fernando Farías, ha enviado un total de seis cartas dirigidas a la presidenta Sheinbaum Pardo en las que reitera las presuntas vulneraciones a su proceso judicial que enfrenta desde que fue detenido.

En las cartas anteriores, el vicealmirante ha dicho que fue detenido "sin pruebas contundentes". En respuesta, la presidenta Sheinbaum no ha respondido a ninguno de sus escritos.

El pasado 26 de enero, la titular del Ejecutivo compartió que aún no leía la carta de Farías Laguna y a pregunta expresa durante su conferencia mañanera, respondió: "No he visto la carta, no la he visto. Cuando la vea, con gusto les comento".

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