Alianza de Medios Mx, una asociación civil sin fines de lucro integrada por representantes de medios de comunicación mexicanos, realizó un llamado para visibilizar la privación de libertad de la periodista Roxana Guzmán Ramírez de Veracruz.

A través de una de sus notas, informaron que este martes 2 de junio, la directora del portal el Pulso Informativo del Sureste fue extraída de su domicilio por personas armadas sin identificar en el municipio de Nanchital.

Asimismo, Articulo 19, una organización global e independiente que defiende y promueve el derecho a la libertad de expresión, pidió que las autoridades actúen con la "máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida".

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Por otro lado, la organización Comunicación e Información de la Mujer, manifestó su preocupación por el caso y solicitó la intervención y acompañamiento de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, garantizar investigaciones efectivas, coordinadas y con perspectiva de género.

La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos denunció la desaparición de la periodista, explicando que existen indicios de un posible delito vinculado con el ejercicio periodístico, afectación directa a la libertad de expresión, posible intervención o simulación de agentes vinculados a seguridad pública y un contexto de riesgo para periodistas en Veracruz.

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Además de las solitudes de las otras organizaciones, pidieron que se preserve toda evidencia física y digital: videos, publicaciones, amenazas, mensajes, cámaras y registros relevantes; que se proteja de manera urgente a familiares, testigos, colaboradores y fuentes y que que la actuación institucional sea inmediata, coordinada, sin simulación y con enfoque de libertad de expresión.

"La vida e integridad de Roxana Berenice Guzmán Ramirez y de su familia deben ser prioridad absoluta. Se solicita respuesta urgente, protección efectiva y actuación federal coordinada", finalizaron.

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VIDEO: Sujetos con armas largas sacan a periodista de su casa

En redes sociales, se compartió un presunto video del momento en el que un comando ingresó a la fuerza en su domicilio.

En las imágenes se observa a dos sujetos con capuchas y con armas largas tirar la puerta de acceso de la vivienda.

Tras ingresar, sometieron a los residentes.

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Fiscalía de Veracruz despliega operativo

La Fiscalía General del Estado informó que se inició una carpeta de investigación luego de difundirse acusaciones del secuestro contra la periodista.

Mencionaron que Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales realizan actos de investigación para esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Además, se montó un operativo de búsqueda para dar con la directora de Pulso Informativo del Sureste.

México es el país que no está en guerra más peligroso para ejercer periodismo.



Hoy, la periodista Roxana Guzmán, fue privada de su libertad en Veracruz por hombres armados.



Es de terror lo que sucede en Sinaloa y en todo el país. pic.twitter.com/xGsnISDGNP — Paloma Sánchez (@palomaSnchez) June 2, 2026

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aov/bmc