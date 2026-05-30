Pachuca. - En un operativo realizado por elementos de Seguridad Pública de Hidalgo, fue rescatada una joven de origen colombiano que momentos antes había sido interceptada en una calle de la colonia San Antonio El Desmonte en Pachuca y obligada a subir a una camioneta, cuyos ocupantes huyeron con dirección a la carretera México-Pachuca.

Se dio a conocer que durante este día una mujer que circulaba a bordo de una motocicleta fue sorprendida por un grupo de sujetos que viajaban en una camioneta. Los individuos le cerraron el paso y la sometieron para subirla por la fuerza al vehículo.

De acuerdo con los reportes, mientras era retenida, la víctima era cuestionada por los sujetos sobre sus actividades. En un intento por evitar ser privada de su libertad, la mujer les decía: “¿Por qué me pegaste si soy mexicana? Vendo perfumes”.

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Sin embargo, tras ser sometida por los presuntos delincuentes, estos emprendieron la huida. Las autoridades de seguridad fueron alertadas sobre la situación y, mediante labores de videovigilancia en tiempo real, lograron identificar la ruta seguida por los sospechosos sobre la carretera México-Pachuca.

Se informó que el vehículo fue localizado y detenido a la altura de la localidad de Acayuca, en el municipio de Zapotlán. Los ocupantes intentaron evadir a los agentes de seguridad, lo que derivó en una persecución; metros más adelante fueron interceptados, permitiendo la liberación de la mujer.

La joven recibió atención médica debido a la crisis nerviosa que presentaba y señaló que los presuntos responsables exigían 150 mil pesos para dejarla en libertad.

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JACL/cr