Mundo | 30-05-26 | 19:04 | Actualizada | 30-05-26 | 19:04 |

Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de el sábado, informó la , y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.

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"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".

El meteoro viajaba a más de 120 mil kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

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gs

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