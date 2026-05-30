Un meteoro que se dirigía hacia la Tierra explotó sobre el noreste de Estados Unidos el sábado, informó la NASA, y desató una serie de estruendos que se escucharon en la región con una potencia equivalente a 300 toneladas de TNT.

La bola de fuego se desintegró sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de New Hampshire a las 14H06 locales (18H06 GMT), dijo a la AFP la subdirectora de prensa de la agencia espacial, Jennifer Dooren, en un comunicado.

"Esta bola de fuego no estuvo asociada a ninguna lluvia de meteoros actualmente activa, pero era un objeto natural y no la reentrada de desechos espaciales ni de un satélite", dijo.

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"Se estima que la energía liberada en la desintegración fue equivalente a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica los fuertes estruendos".

El meteoro viajaba a más de 120 mil kilómetros por hora a una altitud de más de 60 kilómetros cuando se desintegró.

Residentes en el área se alarmaron por los inesperados ruidos y usuarios en redes sociales informaron de que fueron tan potentes que algunas casas temblaron.

🇺🇸 Not officially confirmed yet, but the satellite data is pretty compelling



GOES-19 picked up an anomalous flash east of Boston consistent with bolide reentry, with no storm activity anywhere near it.



Meteorologists are calling it the likely source of the boom heard across… https://t.co/gdwWTIcW7p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

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gs