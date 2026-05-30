El pasado 26 de mayo, habitantes de la comunidad de El Salitre en el municipio de Ixtlán en Michoacán, reportaron la aparición de un supuesto géiser en el suelo, ubicado en el patio exterior de una vivienda de la localidad.

En las imágenes difundidas se puede ver la tierra agrietada, con presunta actividad geotérmica. De acuerdo con el alcalde César Enoc Tamayo, este "pocito hervidor" tenía un diámetro de 4 metros aproximadamente y aventaba agua, lodo y vapor.

Debido a las emisiones de vapor y agua caliente se pensó en primer lugar que se trataba de un géiser. No obstante, especialistas señalan que podría tratarse de un pozo de lodo. Los animales de la zona se pusieron en resguardo.

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Géiser sorprende en Ixtlán, Michoacán; aparece actividad geotérmica en patio de vivienda en El Salitre. Foto: Jaime Valencia

¿Qué es un pozo de lodo?

De acuerdo con especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este fenómeno no es un géiser ni mucho menos un volcán activo, sino que se trata de la presencia de actividad hidrotermal en la zona.

Según lo explicado por la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, investigadora de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM, este suceso está relacionado con la circulación de fluidos calientes en el subsuelo.

La comunidad El Salitre se encuentra sobre un sistema conocido como la falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y el ascenso de fluidos calientes desde áreas profundas del subsuelo hacia la superficie.

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Recientemente se identificó actividad hidrotermal en El Salitre en Michoacán. Foto: UNAM Global / Canva

Durante la inspección, los especialistas identificaron la salida de vapor, agua caliente y gases como amoniaco, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, a través de las fracturas del subsuelo. Asimismo, se encontraron alrededor de 11 pozas de lodo con una temperatura cercana a 86 °C.

Asimismo, la especialista detalló que el estado de Michoacán forma parte de la Faja Volcánica Transmexicana, una de las regiones geológicamente más activas de México. Según lo explicado por la institución, desde 1906 existen registros científicos de manifestaciones hidrotermales en la zona.

¿Cuáles son las recomendaciones a la población?

Aunado a ello, la especialista señaló que es necesario que la población cuente con planes de contingencia. Entre las acciones que sugiere se encuentran:

Vigilar el terreno ante la posible aparición de grietas o abombamiento del suelo.

ante la posible aparición de grietas o abombamiento del suelo. No acercarse a los orificios o zonas con vapor.

o Evitar caminar sobre suelos agrietados o húmedos que tengan altas temperaturas.

o que tengan altas temperaturas. No introducir objetos en los pozos.

en los pozos. Mantener alejados a los menores de edad y mascotas .

y . Avisar a las autoridades competentes del municipio en caso de avistar alguna actividad.

*Con información de Carlos Arrieta

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