El programa impulsado por el Gobierno de México en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión, ​​Jóvenes Construyendo el Futuro se encuentra a punto de abrir un nuevo periodo de vinculaciones este 2026.

El proyecto que otorga a los beneficiarios un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales y se encarga de brindar capacitación durante 12 meses en empresas y centros de trabajo a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo, lanzará su etapa de postulaciones en la plataforma a partir del próximo lunes 1 de junio.

Durante este periodo, los jóvenes registrados en la plataforma como “aprendiz”, podrán acceder a las vacantes de los municipios que participarán durante esta convocatoria que será focalizada.

Es importante mencionar que durante el periodo de vinculaciones, la plataforma se cierra y no acepta nuevos registros hasta que la convocatoria se cierra. Por ello, si aún no ingresas tus datos, debes dar de alta tu perfil lo antes posible.

Leer también: Hot Sale 2026: los mejores descuentos en Sam's Club; desde línea blanca hasta celulares

La dispersión del apoyo se realiza por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar. Foto: Especial

Guía paso a paso para completar tu postulación en la plataforma

Para realizar su postulación será necesario que el aspirante cuente con su registro previo para dar de alta su perfil en la plataforma. Posteriormente, deberá seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma: el aspirante accede al portal digital oficial para acceder a su perfil.

el aspirante accede al portal digital oficial para acceder a su perfil. Llena el formulario: se completan los datos personales , se indica el nivel educativo y se procede a la descarga de la "carta compromiso".

se completan los , se indica el nivel educativo y se procede a la descarga de la "carta compromiso". Carga los archivos: el sistema solicita subir la identificación, el comprobante de domicilio y la fotografía reglamentaria.

el sistema solicita subir la identificación, el comprobante de domicilio y la fotografía reglamentaria. Selecciona tu área de interés: el joven elige entre diversas categorías como cultura, deportes, administración, entre otras.

el joven elige entre diversas categorías como cultura, deportes, administración, entre otras. Vinculación con el Centro de Trabajo: se selecciona una empresa o negocio disponible cerca del domicilio y se realiza la postulación formal.

se selecciona una o negocio disponible cerca del domicilio y se realiza la postulación formal. Entrevista y aceptación: tras una entrevista con el centro de trabajo, y en caso de ser aceptado, el joven inicia su proceso de capacitación.

Leer también: Hot Sale 2026: ¿Viaje cómodo sin pagar mucho?; Aeroméxico lanza súper ofertas en vuelos

También te interesará:

Hot Sale 2026: ¿cuánto tiempo durarán las ofertas y desde qué hora podrás comprar en México?; descúbrelo aquí

Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

¿Cómo desinfectar la esponja de cocina?; conoce el truco casero para eliminar las bacterias

Descubre las mejores ofertas y productos del momento enDescubre y Compra. Si buscastecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

dcs