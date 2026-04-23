Ni cloro, ni vinagre; el efectivo truco para eliminar el olor de la orina de las mascotas

Eliminar el mal olor que deja la orina de perros o gatos puede ser complicado si no se utilizan los métodos adecuados, ya que muchas personas recurren al cloro como una solución para contrarestar los olores, pero este producto no siempre elimina por completo el problema y pone en riesgo la salud respiratoria de tus mascotas.

Si buscas cómo eliminar el olor de la orina de tus mascotas, aquí te compartimos un truco efectivo para quitar el mal olor sin dañar las superficies de casa.

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Cómo limpiar la orina de las mascotas. Foto: Canva

El truco efectivo para eliminar el olor de la orina

Para quitar el olor a orina de mascotas, puedes usar una combinación sencilla y muy eficaz:

Ingredientes:

1 taza de agua oxigenada

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Unas gotas de jabón líquido

Modo de uso:

Seca la zona afectada con papel absorbente para retirar el exceso de líquido. Mezcla los ingredientes hasta obtener una solución homogénea. Aplica sobre la superficie donde está el olor. Deja actuar durante 10 a 15 minutos. Retira con un paño húmedo y deja secar.

Este método funciona porque el peróxido ayuda a descomponer los compuestos de la orina, mientras que el bicarbonato neutraliza los olores.

Si tienes mascotas, aprende a eliminar el mal olor de las superficies. Foto: Pexels

¿Por qué persiste el olor a orina?

El olor de la orina de las mascotas se debe a compuestos como el amoníaco y otros residuos que se adhieren a telas, alfombras o pisos y si no se limpian correctamente, estos residuos pueden permanecer y generar un aroma desagradable con el paso del tiempo. Por eso, es importante aplicar un método que neutralice el olor desde la raíz.

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