La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México trabaja en la realización de un plan de atención a la población ante la Depresión Tropical Dos-E, la cual se prevé evolucione a tormenta tropical “Boris”.

Mediante sus redes sociales, la primera mandataria afirmó que las Secretaría de Marina y Defensa activaron el Plan Marina y el Plan DNIII, los cuales se encuentran en fase preventiva.

Estas acciones las desarrollan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC); así como con gobiernos estatales y municipales.

Lee también Fuertes lluvias provocan inundaciones en el oriente del Edomex; colapsan vialidades

"Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales", publicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, se alertó por el flujo de fuertes lluvias, el oleaje elevado y mar de fondo que se mantiene en varios puntos de la República. Sobre la misma línea, la mandataria exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales de las dependencias correspondientes.

Conagua

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que se prevé que la depresión tropical Dos-E ocasione lluvias torrenciales en zonas de Guerrero, e intensas en Michoacán y Oaxaca.

Lee también Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas

En cuanto a Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Colima y Estado de México se espera que continúen las fuertes lluvias.

Igualmente, resaltó que la depresión tropical se localizó a 185 km al sur-sureste de Acapulco y a 140 km al suroeste de Punta Maldonado, con rachas de viento de 75 km/h.

"Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua y seguir las recomendaciones de Proyección Civil", informó la Comisión.

El centro de la #DepresiónTropical Dos-E se localiza a 155 km al sur-sureste de Acapulco, #Guerrero; se desplaza hacia el noreste a 6 km/h. pic.twitter.com/7HQOgZMMr9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm