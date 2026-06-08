Nación | 08-06-26 | 00:59 | Actualizada | 08-06-26 | 00:59 |

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México trabaja en la realización de un plan de atención a la población ante la , la cual se prevé evolucione a tormenta tropical “Boris”.

Mediante sus redes sociales, la primera mandataria afirmó que las Secretaría de Marina y Defensa activaron el Plan Marina y el Plan DNIII, los cuales se encuentran en fase preventiva.

Estas acciones las desarrollan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC); así como con gobiernos estatales y municipales.

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"Pedimos a la población de los estados de Guerrero y Oaxaca, particularmente en la franja costera comprendida entre Lagunas de Chacahua y Tecpan de Galeana, así como a habitantes de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit, a mantenerse atentos a los avisos oficiales", publicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, se alertó por el flujo de fuertes lluvias, el oleaje elevado y mar de fondo que se mantiene en varios puntos de la República. Sobre la misma línea, la mandataria exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales de las dependencias correspondientes.

Conagua

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que se prevé que la depresión tropical Dos-E ocasione lluvias torrenciales en zonas de Guerrero, e intensas en Michoacán y Oaxaca.

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En cuanto a Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Colima y Estado de México se espera que continúen las fuertes lluvias.

Igualmente, resaltó que la depresión tropical se localizó a 185 km al sur-sureste de Acapulco y a 140 km al suroeste de Punta Maldonado, con rachas de viento de 75 km/h.

"Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento de niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Conagua y seguir las recomendaciones de Proyección Civil", informó la Comisión.

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cdm

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