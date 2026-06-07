Las lluvias de este domingo en la Ciudad de México han generado diversas afectaciones.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reportado caída de árboles, encharcamientos y viviendas afectadas.

En Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, en la colonia Santa Martha Acatitla, de Iztapalapa, se registra un encharcamiento de 350 metros de espejo con un tirante de hasta 60 centímetros en su parte más profunda.

Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas. Foto: Especial.

También sobre Calzada Ignacio Zaragoza, pero en su cruce con Ermita Iztapalapa, hubo un encharcamiento de 200 metros lineales y 15 centímtros de tirante con brote de aguas negras.

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“Se realizan trabajos de limpieza en accesorios hidráulicos para abatir los niveles de agua”, dijo la dependencia en redes sociales.

En Calzada Ermita Iztapalapa y Av. Las Torres, colonia Santiago Acahualtepec Segunda Sección, también en Iztapalapa, se registra un encharcamiento de 400 metros de espejo y 30 centímetros de tirante en su parte más profunda. “Personal operativo de la @SGIRPC_CDMX realiza la apertura de los accesorios hidráulicos para mitigar niveles”.

Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas. Foto: Especial.

También en Iztapalapa, en Calle España y Av. 11, Granjas Estrella, hay otro encharcamiento de 400 metros de espejo y 34 centímetros de tirante; sin afectación a inmuebles.

En calle Zacani y Trinidad, col. San Lorenzo Xicotencatl, Iztapalapa, hay encharcamiento de 100 metros de espejo y 25 centímetros de tirante.

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Asimismo, en San Bernabé y Luis Hidalgo, colonia El Maestro, en Magdalena Contreras, se registró la caída de una rama de aproximadamente 10 m de largo por 15 cm de diámetro.

La Secretaría labora en Calle del Cerro Acapulco, colonia Oxtopulco Universidad, en Coyoacán para abatir los niveles de agua a causa de sedimento y basura en accesorios pluviales.

Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas. Foto: Especial.

En Inocencio Arreola y Federico González, colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, resultaron afectadas por encharcamiento, tres viviendas. “Personal de la @SGIRPC_CDMX labora con bomba sumergible para abatir los niveles de agua”.

En República del Salvador y Talavera, colonia Centro, en la Cuauhtemoc, se reportó la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros por 80 centímetros de diámetro.

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Asimismo, servicios de emergencia laboraron en Anillo Periférico y Paseo de la Reforma, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se registró la caída de dovelas, bloqueando la lateral.

Destapan coladeras en la avenida Ignacio Zaragoza

Ante las intensas lluvias de este domingo, se registraron encharcamientos sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Lluvias generan afectaciones en CDMX; reportan encharcamientos, árboles caídos y viviendas dañadas. Foto: Especial.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, en dicha avenida, al oriente de la calle Cayetano Andrade, se registró un encharcamiento de 350 metros de espejo con un tirante de hasta 60 cm en su parte más profunda.

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Por lo tanto, se realizó un corte vial para evitar que los vehículos se queden varados en la zona.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó qué elementos de tránsito realizaron el destape de coladeras en ese punto.

En tanto, la SGIRPC informó que en la avenida Zaragoza, en su entronque con Ermita Iztapalapa, también se registró una anegación de 200 metros lineales y 15 centímetros de tirante con brote de aguas negras.

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A través de sus redes sociales, indicó “que se realizan trabajos de limpieza en accesorios hidráulicos para abatir los niveles del agua”

Ante dicho panorama, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, aseguró que las cuadrillas ya están atendiendo los encharcamientos de la demarcación, así como los árboles y cables caídos por las lluvias.

“(Personal de las cuadrillas) están recorriendo la alcaldía y hasta el momento reportan anegaciones en varios puntos, por lo que nuestros compañeros de Servicios Urbanos, Protección Civil, Áreas Verdes y Territoriales ya están ahí”, aseguró en su cuenta de X.

dmrr