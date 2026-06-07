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La alcaldía Cuauhtémoc informó del retiro de más de 10 mil 900 toneladas de residuos sólidos durante trabajos de recolección, limpieza y atención de tiraderos clandestinos.
En un comunicado, explicó que en estas labores, realizadas del 30 de mayo al 5 de junio, se juntaron 9 mil 48 toneladas de residuos en el servicio de limpia, a las cuales se suman mil 897 toneladas de tiraderos clandestinos detectados en distintos puntos de la alcaldía.
Acotó que estas labores se realizan de manera permanente para evitar la acumulación de basura en la vía pública, mejorar las condiciones sanitarias y recuperar espacios para el tránsito.
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Aunado a ello, la demarcación indicó que el personal de limpia realizó trabajos de barrido en 7 mil 521 kilómetros de calles y avenidas de la zona.
En ese sentido, dijo que da atención diaria a cerca de 200 puntos identificados como tiraderos recurrentes, además de operativos específicos en zonas con una problemática de ese tema.
Por lo tanto, la demarcación refirió que desde el inicio de la actual administración 540 personas han sido remitidas por tirar basura en la vía pública o generar tiraderos clandestinos.
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Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar los horarios de recolección, así como evitar abandonar residuos en calles y banquetas.
mahc
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