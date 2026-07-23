El grupo parlamentario de Morena defendió el proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD), y descartó que se invadan facultades de alcaldías, como señalan vecinos y panistas.

Los diputados del partido guinda dijeron que aún no tiene certeza de cuándo llegará al Congreso de la Ciudad de México el documento, ni la fecha de su aprobación.

En conferencia de prensa, la coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, explicó que actualmente el Instituto de Planeación se encuentra sistematizando las propuestas recabadas en las consultas públicas para la elaboración del PGD y “todavía les falta un trechito”, pues lo debe de aprobar su Junta de Gobierno y posteriormente enviarlo a Jefatura de Gobierno, quien será la encargada, finalmente, de remitirlo al Congreso local para que sea aprobado en un plazo aproximado de seis meses.

“No sabemos (cuándo llegará)… ¿Qué es lo que sí le queremos garantizar a la gente de la Ciudad? Vamos a proponer, nuevamente, a la Junta de Coordinación Política que todos los grupos parlamentarios, sin excepción, salgamos a hacer Parlamento Abierto el tiempo que sea necesario en cuanto llegue el Plan General, nosotros haremos la propuesta para que nuevamente salgamos a consultarle a la gente”, indicó.

Y añadió: “Lo que sí queremos decir, porque a eso nos comprometimos en todos los foros, es que este Plan General va a traer las propuestas, la voz y el cuerpo de lo que la gente ha opinado en la Ciudad; entonces estos seis meses que marca la Ley pues no necesariamente tendrá que ser con una afirmativa ficta, también todo radica en el acuerdo político y así como hemos aprobado, la gran mayoría de leyes por mayoría absoluta, por mayoría de todos los grupos parlamentarios, seguramente el Plan General ocurrirá en los mismos términos”.

Bravo Espinosa recalcó que actualmente se está trabajando en la elaboración definitiva del PGD, por lo que criticó a la oposición por asegurar que el documento ya está concluido.

[Publicidad]

Recordó que incluso el grupo parlamentario del PAN entregó una propuesta de plan al Instituto de Planeación, por lo cual, dijo, no pueden mentir a la ciudadanía asegurando de que el Plan General de Desarrollo ya fue concluido.

“Esta propuesta que se entregó por Acción Nacional también es parte de lo que hoy se está trabajando y considerando en este Plan General. Y lo queremos decir, porque no se vale mentir; porque hay que decir que el Instituto de Planeación ha acudido al llamado de todas las fuerzas políticas que deciden llamarle”, remarcó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.