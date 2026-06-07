Este lunes, la alcaldía Coyoacán, con el apoyo de dependencias federales y de la Ciudad de México, comenzará los trabajos de rehabilitación y recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas.

“Este lunes vamos a iniciar formalmente los trabajos de la 3ª etapa de la rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas. En las primeras dos, dimos atención a canchas, juegos infantiles, baños, áreas comunes, luminarias, canchas de fútbol gemelas, skatepark y pista de patinaje. Ahora, con el apoyo del gobierno federal y local, dadas las necesidades de conocimientos de medio ambiente, biológicos, técnicos, así como en el manejo de flora y fauna, iniciamos esta recuperación también con el apoyo de las y los vecinos”, comentó el alcalde Giovani Gutiérrez.

La rehabilitación del Parque Ecológico, explicó el alcalde, se ha dado como se planeó, en tres etapas. “En esta última vamos por la recuperación del lago y, para ello, solicitamos la colaboración de especialistas, ambientalistas, biólogos, técnicos y personal con los conocimientos y capacitación necesaria para conformar un grupo multidisciplinario con los gobiernos federal y local, que ya comenzó a dar resultados esta semana con el rescate y resguardo de los patos del lago”.

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La semana pasada acudió al lago personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) y de la Brigada de Vigilancia Animal de la policía capitalina, así como personal de la Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico, y de la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía para rescatar 17 patos.

Con el cuidado respectivo, estos patos fueron capturados por personal de la Brigada de Vigilancia Animal y fueron revisados, diagnosticados y trasladados en jaulas al albergue de esta dependencia, cada uno de ellos con una cédula para el registro, para su cuidado temporal y atención veterinaria.

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Este lunes darán inicio los trabajos para el retiro de la lentejilla o nata verde (también conocida como chichicastle) que se ha acumulado sobre el lago, esto con el apoyo de la Secretaría de Marina y, posteriormente, se hará una evaluación para determinar si se drena la laguna y realizar un estudio de mecánica de suelos, para definir el siguiente paso.

mahc