La avenida Puerto Mazatlán –una de las principales puertas de entrada a Cuautepec– estrenó una nueva imagen con la inauguración del Sendero de Seguridad, Paz y Esperanza y de la Plaza Pública Plaza Cuautepec, un proyecto impulsado por el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano.

Derivado de la intervención se instaló una Águila Monumental que rinde homenaje al origen histórico de Cuautepec, cuyo significado es “Cerro de Águilas”.

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La escultura se convirtió de inmediato en un nuevo punto de referencia para vecinos y visitantes, reforzando el sentido de pertenencia de una comunidad con profundas raíces históricas.

Asimismo, en el camellón de la avenida Puerto Mazatlán fueron instaladas letras monumentales con la palabra “CUAUTEPEC”, que dan la bienvenida a quienes ingresan a esta comunidad.

Foto: Especial

La intervención urbana abarca 2 kilómetros de rehabilitación integral e incluye la instalación de más de 200 luminarias nuevas, la colocación de 80 palmeras y diversas plantas de ornato, así como el mejoramiento de fachadas y la creación de murales monumentales que buscan reforzar la identidad de la zona.

Janecarlo Lozano destacó que los Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, tienen como objetivo recuperar espacios que durante años permanecieron abandonados y convertirlos en entornos seguros para las familias.

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"Hoy recuperamos este espacio porque la belleza también transforma comunidades, ustedes y sus hijos merecen crecer en lugares que les haga sentirse orgullosos donde nacieron. Porque nuestros jóvenes deben entender que vivir en Cuautepec no es una desventaja es un orgullo y por eso inauguramos algo profundamente simbólico", expresó.

"El águila monumental que hoy se levanta no solamente es una escultura es un símbolo. Es un mensaje. Es la puerta al cerro del águila es la puerta a la entrada al pueblo de Cuautepec", agregó.

Foto: Especial

Más de 83 km de senderos seguros en GAM

El alcalde recordó que, a la fecha, su administración ha entregado más de 83 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza en distintos puntos de la demarcación, una cifra que representa uno de los programas de mejoramiento urbano más amplios realizados en la alcaldía.

Estos corredores contemplan iluminación LED de última generación, rehabilitación de áreas verdes, recuperación de camellones, mejoramiento de fachadas y la instalación de infraestructura comunitaria como kioscos, velarias, parques caninos, gimnasios al aire libre y fuentes danzarinas.

La meta del gobierno maderense, dijo, es alcanzar los 200 kilómetros de Senderos de Paz durante la presente administración, consolidando una red de espacios públicos que contribuya a mejorar la movilidad, fortalecer la convivencia vecinal y elevar la percepción de seguridad en las distintas colonias de la Gustavo A. Madero.

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