El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) informó que implementará operativos especiales para verificar y sensibilizar a personal de comercios y del transporte público concesionado en puntos estratégicos de la capital, con motivo de la Copa Mundial de Fútbol.

El personal del INVEA realizará recorridos preventivos todos los días en los horarios de mayor actividad comercial para informar a los propietarios, encargados y trabajadores de negocios y unidades de transporte público sobre la relevancia de contar con su documentación completa, en regla y vigente.

Los dispositivos comenzarán el sábado 6 de junio y seguirán hasta una semana después de la Copa Mundial de Fútbol, además de que se realizarán principalmente en la zona del Estadio Ciudad de México, el Centro Histórico y corredores turísticos.

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Para dichos operativos se dispondrá de 100 elementos del Personal Especializado en Funciones de Verificación, conformados en células operativas y 36 vehículos.

El INVEA aclaró que de manera simultánea se continuará con sus operativos permanentes.

En materia de movilidad, informó que, se asignarán células fijas para la verificación del transporte público concesionado a fin de revisar condiciones adecuadas de las unidades con enfoque especial en rutas que lleven al Estadio Ciudad de México.

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Indicó que cuando se detecte unidades de transporte que no cumplan con los lineamientos o establecimientos que representen riesgos, generadores de violencia, irregulares, fiestas clandestinas, sobrecupo, venta de bebidas alcohólicas en envase abierto en tiendas de autoservicio y a menores de edad, se implementarán medidas cautelares o serán suspendidos.

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