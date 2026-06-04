El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Viaducto de la Línea 2 reabrió para ascenso y descenso, por lo que el servicio de dicha ruta será modificado.

Los usuarios podrán ascender y descender de la estación Viaducto de lunes a viernes desde las 05:00 horas; sin embargo, a partir de las 22:00 horas el servicio será interrumpido para concluir las obras de rehabilitación.

¿Cómo será el servicio en la Línea 2 del Metro?

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Con este cambio, las estaciones Zócalo, San Antonio Abad, Chabacano, Nativitas y Portales se mantendrán cerradas durante el servicio regular, es decir, el Metro no realizará ascenso y descenso en las antes mencionadas.

El servicio de lunes a viernes iniciará a las 05:00 horas, con corridas completas desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos; mientras que en punto de las 22:00 horas, se regresará al servicio emergente –con apoyo de RTP– en el tramo de Pino Suárez a Viaducto.

El servicio de fin de semana (sábado y domingo) aún no tiene horarios confirmados, por lo que el Metro pidió estar atentos a cualquier anuncio en redes sociales.

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