La mañana de este jueves fue encontrada una persona sin vida al interior de un camión recolector de residuos sólidos en las inmediaciones de las calles Doctor Vértiz y Doctor Arce, detrás del Jardín de las Artes Gráficas.

Luego del reporte, llegó al lugar personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar las diligencias correspondientes, explicó la alcaldía Cuauhtémoc en una tarjeta informativa.

La demarcación dijo que se brindarán las facilidades necesarias para el desarrollo de la investigación y que colaborará con las autoridades competentes.

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