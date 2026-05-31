[Publicidad]
Ante el inicio del Mundial de Futbol 2026 en 11 días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que desplegará un operativo especial de atención, lo cual incluye Ministerios Públicos (MP) itinerantes.
En sus redes sociales, explicó que los MP itinerantes se instalarán en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo de la capital, donde se realizará el FIFA Fan Fest.
Añadió que el objetivo de estas unidades es atender reportes de extravío y denuncias por robo sin violencia de manera inmediata, sin necesidad de trasladarse a una agencia ministerial.
Lee también Quieren nuevos derechos en la Constitución de la CDMX
“Nuestro personal ministerial y elementos de la policía de investigación estarán preparados para atender denuncias de manera rápida y eficiente”, aseguró.
La Fiscalía detalló que, además de tener presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reforzarán esta estrategia con agencias especializadas para visitantes internacionales en puntos cercanos al corredor turístico, por lo que contarán con atención remota en inglés, francés, alemán, chino e italiano.
“(Lo anterior,) para garantizar que las personas visitantes puedan acceder a la justicia sin las barreras del idioma”, enfatizó.
Finalmente, la FGJ CDMX informó que los casos de mayor complejidad o con personas detenidas serán atendidos por agencias territoriales cercanas a las sedes.
Explosión en polvorín de Huixquilucan deja un hombre fallecido; hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro
dmrr/LL
[Publicidad]
Más información
Nación
Sheinbaum reitera rechazó a injerencia de EU ante caso Rocha Moya; acusa "ofensiva mediática" contra su gobierno
Estados
Tamaulipas respalda a Claudia Sheinbaum; Américo Villarreal afirma “cuenta con nosotros”
Estados
Gobernador de San Luis Potosí refrenda apoyo a Claudia Sheinbaum; destaca proyectos conjuntos
Universal Deportes
Alegna González brilla en España; consigue el bicampeonato en el Gran Premio de Marcha en Madrid
Sección
Portada El Gráfico | Domingo 31 de Mayo de 2026
Sección
Paseo de la Reforma colapsa por informe de Claudia Sheinbaum: Calles cerradas y rutas alternas
Sección
Lo expulsaron de la lucha, cayó en depresión y hoy busca revivir el legado de su padre
Sección
De actor frustrado a gurú viral: Hermana de El Temach lo exhibe