Ante el inicio del Mundial de Futbol 2026 en 11 días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) informó que desplegará un operativo especial de atención, lo cual incluye Ministerios Públicos (MP) itinerantes.

En sus redes sociales, explicó que los MP itinerantes se instalarán en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo de la capital, donde se realizará el FIFA Fan Fest.

Añadió que el objetivo de estas unidades es atender reportes de extravío y denuncias por robo sin violencia de manera inmediata, sin necesidad de trasladarse a una agencia ministerial.

Lee también Quieren nuevos derechos en la Constitución de la CDMX

“Nuestro personal ministerial y elementos de la policía de investigación estarán preparados para atender denuncias de manera rápida y eficiente”, aseguró.

La Fiscalía detalló que, además de tener presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), reforzarán esta estrategia con agencias especializadas para visitantes internacionales en puntos cercanos al corredor turístico, por lo que contarán con atención remota en inglés, francés, alemán, chino e italiano.

“(Lo anterior,) para garantizar que las personas visitantes puedan acceder a la justicia sin las barreras del idioma”, enfatizó.

Finalmente, la FGJ CDMX informó que los casos de mayor complejidad o con personas detenidas serán atendidos por agencias territoriales cercanas a las sedes.

dmrr/LL