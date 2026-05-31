La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que detuvo a tres personas que intentaron usar los servicios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro sin pagar.

Explicó que al hacerles la indicación a los usuarios de que debían de cruzar por los torniquetes y realizar el pago correspondiente, el acto derivó en una agresión física y verbal en contra de los uniformados.

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Por esa razón elementos de la SCC detuvieron a dos hombres y una mujer para presentarlos ante el Juez Cívico, informó la secretaría en sus redes sociales.

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