Metrópoli | 31-05-26 | 11:00 | Actualizada | 31-05-26 | 11:00 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México informó que detuvo a tres personas que intentaron usar los servicios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro sin pagar.

Explicó que al hacerles la indicación a los usuarios de que debían de cruzar por los torniquetes y realizar el pago correspondiente, el acto derivó en una agresión física y verbal en contra de los uniformados.

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Por esa razón elementos de la SCC y una mujer para presentarlos ante el Juez Cívico, informó la secretaría en sus redes sociales.

dmrr/LL

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