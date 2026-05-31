Cultura | 31-05-26 | 11:53 | Actualizada | 31-05-26 | 11:53 |

El Cruz Azul se corona campeón

Se cumple una semana de que el se coronó por décima vez en su historia. Pese a los atajones de su rival Pumas, cortesía de Keylor Navas y el gol de Roberto Morales, el Azul se fue posicionando gracias a un autogol de Rubén Duarte y un par de fichas rojas a Pumas, para que un gol de Carlos Rotondi en el minuto 95 fuera el tiro de gracia para el equipo azul y dorado. Toda esa épica se desarrollaba, mientras que en HBO se lanzaba el capítulo de Euphoria en el que mataban al Nate Jacobs, el personaje de Jacob Elordi.

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Tim Payne, el nuevo ídolo del futbol

La vida puede cambiar de un día al otro y así fue como le ocurrió esta semana al jugador de , quien hasta hace unos días era desconocido y hoy es una estrella internacional. Todo ocurrió cuando el influencer argentino Valen Scarsini propuso en Instagram la idea de apoyar a un jugador en este sin importar su nacionalidad. Para elegir quién sería esa persona, buscó el perfil del jugador menos conocido, quien resultó ser Payne, con 4 mil seguidores en Instagram y jugador de la selección de Nueva Zelanda. El video estalló y logró que en tres días Payne alcanzara 3 millones de seguidores, saliera en los noticieros, se le creara una porra y aprendiera un poco de español para agradecer todo el apoyo de sus fans latinoamericanos.

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El papa contra la IA

El pidió luchar contra el "dominio" de laen su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa".

El texto de 130 páginas, llamado "Magnifica Humanitas" ("Magníficar humanidad"), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente.

"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el Papa, pidiendo "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".

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