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El Cruz Azul se corona campeón
Se cumple una semana de que el Cruz Azul se coronó campeón por décima vez en su historia. Pese a los atajones de su rival Pumas, cortesía de Keylor Navas y el gol de Roberto Morales, el Azul se fue posicionando gracias a un autogol de Rubén Duarte y un par de fichas rojas a Pumas, para que un gol de Carlos Rotondi en el minuto 95 fuera el tiro de gracia para el equipo azul y dorado. Toda esa épica se desarrollaba, mientras que en HBO se lanzaba el capítulo de Euphoria en el que mataban al Nate Jacobs, el personaje de Jacob Elordi.
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Tim Payne, el nuevo ídolo del futbol
La vida puede cambiar de un día al otro y así fue como le ocurrió esta semana al jugador de futbol neozelandés Tim Payne, quien hasta hace unos días era desconocido y hoy es una estrella internacional. Todo ocurrió cuando el influencer argentino Valen Scarsini propuso en Instagram la idea de apoyar a un jugador en este Mundial de Futbol sin importar su nacionalidad. Para elegir quién sería esa persona, buscó el perfil del jugador menos conocido, quien resultó ser Payne, con 4 mil seguidores en Instagram y jugador de la selección de Nueva Zelanda. El video estalló y logró que en tres días Payne alcanzara 3 millones de seguidores, saliera en los noticieros, se le creara una porra y aprendiera un poco de español para agradecer todo el apoyo de sus fans latinoamericanos.
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El papa contra la IA
El papa León XIV pidió luchar contra el "dominio" de la inteligencia artificial en su primera encíclica publicada este lunes, un documento que también denuncia la "deshumanización" y el concepto de "guerra justa".
El texto de 130 páginas, llamado "Magnifica Humanitas" ("Magníficar humanidad"), aborda multitud de cuestiones, como el retraso de la Iglesia en condenar la esclavitud o el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el medio ambiente.
"No podemos considerar a la IA como moralmente neutra", indica el Papa, pidiendo "desarmar" esta tecnología para "impedirle el dominio sobre lo humano".
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