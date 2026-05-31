La influencer mexicana, Marianne Gonzaga, denunció a través de redes sociales que elementos de seguridad federal irrumpieron en su domicilio en busca de su hija, Emma, sin una orden de cateo, según Gonzaga.

El suceso del pasado jueves 28 de mayo en la noche quedó documentado en redes sociales, ya que la joven de 18 años realizó una transmisión en vivo a través de su perfil de TikTok, donde cuenta con más de 1.2 millones de seguidores

Durante el en vivo, la mommy blogger pidió a los más de 100 mil usuarios que se conectaron tomar capturas de pantalla y video, para que el incidente quedara registrado.

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En octubre de 2025 Marianne Gonzaga recuperó la custodia de Emma. Foto: TikTok @mariannerc

Marianne Gonzaga transmite en vivo cateo en su casa

Luego de que las autoridades irrumpieran en su domicilio de Cancún, Marianne Gonzaga decidió comenzar a transmitir el incidente como "medida de protección".

En los videos del momento que circulan la plataforma se puede ver a elementos con uniforme de la Fiscalía General de la República (FGR) preguntando por el paradero de la menor, leyendo un documento oficial y declarando que no se van a retirar hasta que la joven les brinde información sobre su ubicación.

"Se solicita instruir en la búsqueda, localización, recuperación y entrega de la niña y preservarla para ponerla bajo guardia y custodia de su progenitor. Se autoriza el cateo en el lugar donde se encuentre la infante para los efectos antes citados. Se autoriza el rompimiento de candados, cadenas o cualquier otro obstáculo donde se localice la niña", leyó uno de los oficiales.

Asimismo, se escucha tanto a Gonzaga como a sus familiares responder en múltiples ocasiones que no saben dónde está la pequeña. "No tengo que darle ningún dato, no tengo que escuchar nada, se lo puede decir a mi abogado", dice la influencer en uno de los clips difundidos por el usuario "@lo.mas.viral737". Posteriormente, Gonzaga declaró a sus seguidores que es la segunda vez que irrumpen en su domicilio y que en ninguna de las dos ocasiones han presentado una orden de cateo oficial.

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En las imágenes dentro de la casa se puede apreciar a Santiago, la actual pareja de Marianne Gonzaga, y a otros familiares de la joven.

Tras la negativa de la familia de la pequeña de casi dos años, las autoridades procedieron a revisar el inmueble, sin embargo, no encontraron a la menor. En los videos del en vivo también se puede ver a los elementos de seguridad grabando con diversos celulares a Gonzaga.

Luego de que la transmisión se cortara abruptamente las y los seguidores de la mommy blogger comenzaron a expresar su preocupación por el bienestar de la joven y de la niña.

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Este incidente sucede en medio de una batalla legal entre José Said (padre de la menor) y Marianne Gonzaga por la custodia de Emma. Cabe mencionar que en semanas recientes, la influencer había declarado en redes que dejaría de publicar o subir contenido con su hija, y se había dedicado a compartir vlogs, GRWM (get ready with me), reseñas y hauls de compras.

No obstante, el pasado 30 de mayo publicó un video en el que la pequeña está a su lado y de fondo colocó la canción "Se quedaron a tres pasos". La influencer agregó en la descripción del post: "Ya fuera de todo, de verdad piensen en Emma, hagan las cosas por Emma, háganlo para que crezca una niña feliz, cuidada y amada, no lo hagn por lastimarme, solo hagan las cosas pensando en ella...".

@mariannerc Ya fuera de todo, de verdad piensen en Emma, hagan las cosas por emma, háganlo por amor, no por odio o rencor, háganlo para que crezca una niña feliz, cuidada y amada, no lo hagan para lastimarme, solo hagan las cosas pensando en ella… 🙃 #mariannegonzaga #humor ♬ sonido original - Michelle Alvarez✨

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