La muerte de Paola Márquez, una conocida influencer de San Luis Potosí, ha generado conmoción entre miles de usuarios en redes sociales. La creadora de contenido fue localizada sin vida dentro del departamento donde vivía en la capital potosina.

Influencer potosina es localizada sin vida en su departamento; autoridades investigan posible suicidio. Foto: Especial.

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¿Qué pasó con Paola Márquez?

De acuerdo con algunas versiones, el hallazgo ocurrió durante la mañana del sábado 30 de mayo en un inmueble ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes, en la ciudad de San Luis Potosí.

Los primeros reportes señalan que un familiar acudió al departamento donde residía la influencer y, al no obtener respuesta, descubrió una situación preocupante, por lo que solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Influencer potosina es localizada sin vida en su departamento; autoridades investigan posible suicidio. Foto: Especial.

Minutos después, elementos de auxilio y autoridades se trasladaron al lugar para atender el reporte. Tras una valoración inicial, confirmaron que la joven ya no contaba con signos vitales.

La noticia comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde seguidores, amigos y usuarios expresaron mensajes de tristeza y condolencias por el fallecimiento de la creadora de contenido.

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¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, que logró consolidar una importante comunidad digital gracias a sus publicaciones relacionadas con su estilo de vida, viajes, conciertos y experiencias personales.

A lo largo de los últimos años construyó una sólida presencia en distintas plataformas. En Instagram superaba los 100 mil seguidores, mientras que en Facebook contaba con alrededor de 165 mil. Sin embargo, su mayor alcance lo consiguió en TikTok, donde acumulaba más de un millón de seguidores.

Su contenido le permitió conectar con miles de personas dentro y fuera de la entidad, convirtiéndose en una de las influencers potosinas con mayor crecimiento y reconocimiento en redes sociales.

Autoridades investigan las causas del fallecimiento

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente cuál fue la causa de la muerte de la influencer.

No obstante, las primeras líneas de investigación contemplan diversas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que se trate de un suicidio. No obstante, esta versión no ha sido confirmada de manera definitiva por las autoridades correspondientes.

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