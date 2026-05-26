La creadora de contenido Estef Monárrez se volvió tendencia en redes sociales después de que su tienda de cosméticos en Culiacán, Sinaloa, fuera atacada a balazos la tarde del lunes 25 de mayo.

El hecho provocó una fuerte movilización policiaca y generó preocupación entre sus seguidores, luego de difundirse imágenes con impactos de arma de fuego en el inmueble.

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¿Qué pasó en la tienda de Estef Monárrez en Culiacán?

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el negocio ubicado en la colonia Las Quintas, donde vecinos de la zona alertaron al 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla.

🔴 Este lunes, sujetos atacaron a balazos el local de cosméticos #EstefCosmetics de la creadora de contenido #EstefMonarrez, ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa. No se reportan víctimas. pic.twitter.com/uOoFIebrYB — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) May 26, 2026

Las versiones preliminares señalan que dos hombres armados, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, dispararon directamente contra la fachada del establecimiento y posteriormente escaparon del lugar sin ser detenidos.

En algunas plataformas, como X, fueron compartidos algunos videos, donde se aprecian al menos tres impactos de bala en el inmueble de Estef Cosmetics, además de daños en cristales y la cortina metálica principal.

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¿Hubo personas heridas durante el ataque?

Pese a la violencia del atentado, autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, ya que el negocio se encontraba cerrado al momento de la agresión, situación que evitó consecuencias mayores.

Hasta el momento, ni la influencer ni su equipo han emitido alguna declaración; sin embargo la cuenta oficial de Instagram de la marca informó que las ventas y pedidos continuarían únicamente en modalidad en línea, mientras la sucursal física permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

Estef Cosmetics suspende atención presencial tras balacera. Foto: Captura de pantalla

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¿Quién es Estef Monárrez?

Estefanía Monárrez, es una creadora de contenido originaria de Culiacán, Sinaloa, que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre estilo de vida, moda, belleza y maternidad.

Además de su faceta como influencer, Estef Monárrez también desarrolló una carrera como empresaria dentro de la industria de la belleza. A través de sus redes sociales promociona sus marcas enfocadas en skincare, maquillaje y cuidado capilar, proyectos que han impulsado su crecimiento comercial en los últimos años.

Ella es Estef Monárrez. Foto: Redes sociales

Su tienda Estef Cosmetics opera tanto de manera física en Culiacán como en línea, con envíos a diferentes estados de México. El catálogo incluye productos para rostro, labios, ojos, perfumes, vitaminas y tratamientos para el cabello, enfocados principalmente en el público femenino joven.

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