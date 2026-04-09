¿Quién es “Elisa la Yuca”?; influencer que desató polémica por espantar a flamencos en Yucatán

La influencer mexicana conocida como Elisa La Yuca se ha vuelto la protagonista de críticas tras desatar polémica por espantar a una parvada de flamencos en Yucatán.

La controversia surgió luego de que la joven publicara un video a su cuenta oficial de TikTok en el que se ve a decenas de flamencos huyendo de su hábitat en Sisal, pues los perturbó la fuerte música que Elisa La Yuca puso en el lugar.

Esta zona, al norponiente del estado de Yucatán, es una área de manglares y humedales en la que las aves se concentran para alimentarse y anidar en esta época del año.

Lee también Influencer Elisa 'La Yuca' espanta a flamencos con música en zona protegida de Yucatán; desata críticas en redes

En las imágenes de la influencer se ve a decenas de flamencos huir volando del área. Foto: TikTok @elisalayuca18

El video de la influencer ha generado un sinfín de críticas y usuarios exigen que haya represalias formales impuestas por autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), defendiendo que no solo se trata de una polémica en redes y una falta de respeto a la fauna del lugar, sino de una violación directa a la Ley General de Vida Silvestre y al Código Penal Federal, ya que Elisa y sus acompañantes irrumpieron en una zona de anidación de flamencos, provocando el despliegue de la especie.

¿Quién es Elisa La Yuca?

Elisa Espinosa, mejor conocida por su usuario de redes "Elisa La Yuca", es una influencer yucateca. Se volvió conocida gracias a su contenido coloquial y polémico, el cual le ha generado miles de seguidores.

Su contenido es principalmente basado en el estilo de vida y trends virales. Ha sido conocida por ser objeto de diversas polémicas y controversias, como comentarios despectivos a habitantes del estado de Campeche en un video promocional, o errores públicos sobre fechas históricas mexicanas.

Lee también Juan de Dios Pantoja se retracta y pide perdón por atacar a Steff Loaiza; “quiero remediar lo que dije”

Elisa La Yuca en redes sociales. Foto: Facebook Elisa la yuca

La reciente polémica, basada en su video donde se ve a decenas de flamencos huyendo de una zona de manglares y humedales en Sisal, luego de que la influencer los perturbara con música, le ha ganado el rechazo público, principalmente porque muchos usuarios consideran que la joven muestra falta de conciencia sobre la importancia de proteger la flora y la fauna local (especialmente en temporada de anidación de la especie).

Elisa La Yuca acumula más de 255 mil seguidores en Facebook, mientras que en TikTok alcanza casi los 280 mil seguidores.

Polémica con Elisa La Yuca vuelve a demandar que influencers se hagan responsables de su contenido

Esta polémica, protagonizada por la yucateca, vuelve a poner al centro de la conversación la necesidad de que los influencers y creadores de contenido asuman su responsabilidad como figuras públicas y publiquen más conscientemente, en especial si se trata de contenido que involucre a la naturaleza o los seres vivos.

Asimismo, cuestiona e invita a la reflexión sobre los límites de la diversión y el entretenimiento digital, así como la importancia de difundir un mensaje de respeto y cuidado hacia la flora y la fauna en cualquier parte del mundo.

También te interesará:

Salinas Pliego pide no registrar número de celular en México; sugiere usar línea extranjera

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

Desfile de planetas en abril: ¿cómo ver el espectáculo astronómico?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu