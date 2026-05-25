El Aeropuerto Internacional de Tulum (AIT) comenzó a operar en diciembre de 2023 con amplias expectativas para atraer turistas hacia la zona sur de la Riviera Maya e incluso para competir con el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Sin embargo, a dos años y medio de operación, la terminal reporta una significativa caída en el tráfico de pasajeros, aerolíneas y destinos, debido a la crisis turística que atraviesa Tulum, explican especialistas.

En 2024 el AIT transportó a un millón 233 mil pasajeros; en 2025, a un millón 244 mil, y de enero a abril de 2026 lleva 366 mil, según cifras del aeropuerto.

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Sin embargo, en el primer trimestre recibió a 178 mil viajeros internacionales, 34% menos respecto al primer trimestre de 2025, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Esto equivale a 90 mil 800 pasajeros internacionales menos, pues enero, febrero y marzo son temporada alta para recibir a canadienses que huyen del invierno.

En cuanto a pasajeros nacionales, la AFAC reporta 36 mil usuarios, 25% menos que en los primeros tres meses de 2025.

Fuente: AFAC y AIT

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Fabricio Cojuc, consultor independiente de aviación, comentó que en junio de 2024 había aerolíneas extranjeras ofreciendo vuelos desde el AIT a 12 destinos, incluyendo Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Dallas, Houston, Miami y Panamá.

Hoy quedan apenas cuatro destinos internacionales —Atlanta, Dallas, Houston y Miami— operados por las aerolíneas estadounidenses American, Delta y United.

“Se perdieron ocho destinos y, de 10 salidas diariasde hace dos años, ahora sólo hay tres. A Nueva York se perdió la conectividad con dos aeropuertos, John F. Kennedy y Newark”, destacó.

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A la fecha, algunas aerolíneas extranjeras suspendieron vuelos hacia Tulum: Avianca, Copa Airlines, JetBlue y Volaris Costa Rica.

Cojuc atribuye el bajo interés por operar en Tulum a que las aerolíneas debían mantener dos operaciones en la región —Cancún y Tulum— y, para justificar la operación dual, necesitaban una mayor demanda en Tulum.

“La expectativa era que iba a empezar a desviarse mucho tráfico al sur de la Riviera Maya, que iba a generar tráfico suficiente. Al principio hubo una burbuja, una efervescencia, pero poco a poco los números no cumplieron las expectativas y el primer paso de las aerolíneas fue ir recortando itinerarios, disminuyendo asientos y privilegiando a Cancún”, explicó.

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Cojuc agregó que Tulum tampoco tiene un ecosistema de transporte terrestre como Cancún.

“Ha habido quejas de que el servicio de taxis y autobuses [en Tulum no opera Uber] es muy caro y trasladarse del aeropuerto a la zona hotelera es costoso, poco predecible y con insuficiente diversidad de prestadores de servicios, algo que no pasa en Cancún”, apuntó.

Crisis turística

Karim Goudiaby, CEO de Iad México y experto en inversiones inmobiliarias, dijo que el declive de Tulum se debe a tres factores: sargazo en las playas, hoteles con menor infraestructura e inseguridad.

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“Tulum tuvo sobreoferta de cuartos de hotel y una dependencia hacia nómadas digitales que fue sobreestimada, pero una de las causas más importantes es el sargazo. Cancún ofrece una experiencia en hoteles de primer mundo aun cuando hay sargazo, pero Tulum tiene hoteles de menor tamaño, que sí tienen amenidades, pero no todo incluido, como en Cancún o Playa del Carmen.

“Lo atractivo de Tulum es caminar sobre playas infinitas de arena blanca, y no es lo mismo con un mar marrón o una playa no cuidada, porque el recurso de los hoteleros de Tulum no les permite una limpieza constante”, explicó.

Además, se han presentado casos de inseguridad que no favorecen la llegada del turista norteamericano que escucha de tiroteos en Tulum y ya no quiere viajar.

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“Al final, terminas haciendo al destino menos competitivo si tienes que pagar un alojamiento caro, un transporte caro y, eventualmente, una comida cara”, dijo.

Cojuc ve probable que Tulum movilice a 700 mil pasajeros este año, contrastando con 1.2 millones del año pasado, “una caída muy fuerte”.

Su proyección se basa en que la oferta de asientos para mayo cayó 60% respecto a mayo de 2025, y falta mucho para la temporada alta de invierno, donde reanudan operaciones aerolíneas canadienses.

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Goudiaby confía en que el destino se reactive, pero con ayuda de autoridades y el sector privado.

“La carrera Nascar [realizada en el aeropuerto de Tulum] era una manera de traer un evento diferente a festivales de música. El destino es de calidad, pero el riesgo es la inseguridad. Si es un lugar inseguro será complicado”, afirmó.

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cdm