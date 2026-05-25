Hacer cine mexicano dentro del cine es un recurso narrativo vigente. Ejemplos de esto son Bienvenido Welcome y This is not a movie y ahora toca el turno a una producción tapatía liderada por la joven actriz Camila Calónico.

La protagonista de la serie de Prime Video, Nadie nos va a extrañar, que fue fenómeno en 2024, encabeza el elenco de El séptimo desastre, producción que acaba de concluir su rodaje y que tendrá su estreno en el marco de la Gran Fiesta del Cine Mexicano, que tendrá lugar a finales de año.

El filme aborda el caso de tres jóvenes que se reúnen para hacer una película, pero en el camino se dan cuenta que no es fácil, al tiempo que se da una serie de situaciones entre ellos.

“Luna (su personaje) es una chica que está intentando entrar a un mundo adulto y viene de violencia familiar, con un papá que la abandonó y una mamá drogadicta, pero a pesar de todo eso, hace lo posible por mantener relaciones sanas. Ella se convierte en la protagonista de la película que están haciendo y empieza a encontrar poco a poco algo que le gusta”, detalla Camila.

Los nóveles Isaac Solís y Alexandro Salazar integran el elenco de la cinta de corte independiente, hecha como parte de un diplomado encabezado por el realizador Víctor Miranda (Homicidio culposo) y el actor Frank Rodríguez (Bendito corazón).

En ascenso

El séptimo desastre es el tercer papel dramático de Camila, de 22 años, en línea, luego de Nadie nos va a extrañar y la cinta post apocalíptica Aquí hay dragones, ahora en posproducción y en la cual compartió créditos con el chileno Alfredo Castro (No).

Antes había hecho Latido, como una chica que queda embarazada y que dará su hijo a otra mujer (Marina de Tavira, ROMA).

“Hacer personajes en crisis me gusta y más cuando son temas actuales y problemas de morras. Me gusta el cine independiente donde la gente no lo hace sólo por dinero, sino para contar cosas”, expresa la actriz

Mientras llega el estreno de la película, Camila espera fecha de la nueva entrega de la serie Nadie nos va a extrañar, cuya primera temporada se ubicó en los meses previos a la crisis económica que estalló en aquel diciembre de 1994.

En esta entrega regresa el elenco original, entre ellos Macarena Oz, Axel Madrazo, Virgilio Delgado, Demetrio Bonilla y Nicolás Haza, bajo la dirección de Samuel Kishi (Los lobos), que también estuvo presente en la anterior temporada.

“Fue volver a estar como con una familia, en la primera yo tenía 20 años y volver a interpretarlo dos años después fue complicado porque normalmente te despides de los personajes y ya, y aquí no. La trama aún no se puede decir”, indica la actriz, quien interpretó a Marifer.

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