Raymix vive lejos las preocupaciones por las tendencias musicales o por mantenerse dentro de las listas de popularidad.

El cantautor dice sentirse tranquilo con el camino que ha construido dentro de la música al ser el impulsor del género de la electrocumbia y no descarta la idea de utilizar la Inteligencia Artificial en la creación de música.

“Yo ya la estoy usando para todo. Para eso está hecha. Opino que la IA es herramienta que nos permite avanzar, crecer y la ocupo a mi favor”, explica.

Incluso el cantante considera que una recreación hecha con su voz podría derivar en algo creativo, interesante y divertido.

“Qué tal si alguien crea algo genial usando mi voz, pues ya está logrado”, agrega.

El también compositor de “Oye mujer”, tema que supera los 290 millones de reproducciones en plataformas digitales, dice además sin rodeos que nunca ha tenido temor de quedar ligado a un solo éxito.

“Aunque sea tener un one hit wonder te cambia la vida. Es como sacarte la lotería”.

Detrás de esta propuesta que fusiona los sonidos electrónicos y bases de cumbial se encuentra Edmundo Gómez Moreno, nombre real del músico, quien asegura hoy encuentra una audiencia más dispuesta.

“La gente está más abierta a escuchar varios géneros y eso es bueno. Hay escenas muy fuertes de cumbia en Argentina y Uruguay, donde es muy popular escuchar esos acordes. Es un buen momento para escuchar lo que te gusta”, comenta.

Raymix ofrecerá un concierto en La Maraka este 5 de junio como parte de su The One Billion Tour.

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