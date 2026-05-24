Los fondos de cobertura recortaron las apuestas a favor del peso mexicano cuando se celebró la cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping.

Los contratos negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago señalan que las apuestas netas a favor de la moneda nacional fueron de 1.8 mil millones de dólares entre el 13 y 19 de mayo, después de reportar 1.9 mil millones una semana antes.

Los fondos apuestan por una apreciación de la moneda mexicana mediante la compra de pesos a una cotización determinada para esperar venderlos a un precio superior a futuro.

El ajuste fue influenciado principalmente por la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y China, el sentimiento global de aversión al riesgo y las expectativas de los inversionistas sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), opinaron los analistas de Monex, Janneth Quiroz y André Maurin.

Entre el 14 y 15 de mayo se celebró la cumbre en Pekín y los participantes del mercado tenían altas expectativas sobre un posible avance en las negociaciones de paz en Medio Oriente.

El optimismo entre los participantes del mercado se moderó debido al enfoque comercial que se presentó durante dicho evento, al tiempo que el estrecho de Ormuz permanecía cerrado parcialmente, explicaron los analistas de Monex.

Desde su punto de vista, esto generó una salida de flujos en los mercados de bonos a escala internacional ante las expectativas de una mayor persistencia inflacionaria.

Los reportes de inflación estadounidense, correspondientes a abril, superaron las expectativas del mercado, lo que elevó la probabilidad implícita de un aumento de 25 puntos base en la principal tasa de interés de la Fed en diciembre. “Aún no se ha materializado una salida significativa de los especuladores a favor del peso”, destacaron.

El tipo de cambio despidió el viernes en 17.34 pesos en operaciones al mayoreo y estrategas de Banorte calculan que rondará entre 17.10 y 17.55 durante esta semana.

Si evoluciona favorablemente la disrupción energética en Medio Oriente, estimaron que la paridad puede llegar a 17 unidades.

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