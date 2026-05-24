Después de las vacaciones de Semana Santa y de cara al Mundial de Futbol, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer que transportó 14.5 millones de pasajeros entre enero y abril, un repunte de 1.3% frente al mismo periodo de 2025.

El principal aeropuerto del país, que dirige el almirante Juan José Padilla Olmos, vuela a contracorriente porque Estados Unidos canceló a finales del año pasado las nuevas operaciones y por estar en pleno proceso de remodelación.

Fuente: AICM

Sin embargo, la conexión con otros países permitió elevar el tráfico internacional 4% y analistas coinciden en que ganará usuarios conforme abran espacio en los edificios terminales para dar la bienvenida al Mundial.

Lee también El Tren Maya pierde 44% más en 2026

La Secretaría de Turismo calcula la llegada de 5.5 millones de turistas adicionales debido al evento deportivo que se va a inaugurar en la capital del país el 11 de junio.

En tanto, el tráfico nacional en el Benito Juárez se redujo 0.3% entre enero y abril, siendo el tercer año consecutivo a la baja.

El pasado 1 de abril, el aeropuerto de la Ciudad de México anunció un incremento de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA).

Lee también Por Mundial 2026, Profeco refuerza módulos en aeropuertos; orientarán sobre derechos de viajeros

La TUA en vuelos nacionales pasó de 29.70 a 30.59 dólares, un aumento de 2.9%, mientras que para operaciones internacionales se incrementó de 56.39 a 58.09 dólares, un alza de 3%.

El AICM detalló que se determinará el equivalente de la TUA en pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio promedio del mes inmediato anterior.

El pasado 7 de mayo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que autoriza aumentar de 44 a 46 las operaciones de despegue o aterrizaje por hora en el Benito Juárez, cifra que no es definitiva y se puede volver a incrementar.

Lee también Fuga en gasoducto de Pemex, ahora en el Estado de México; avanzan trabajos de atención sin riesgo para la ciudadanía

La decisión se relaciona con el acuerdo preliminar logrado por México con Estados Unidos, cuyo Departamento de Transporte indicó que cuando se materialicen acciones planteadas, como el eventual regreso de operaciones de carga al aeropuerto capitalino y la entrega de más slots a las aerolíneas estadounidenses, se van a liberar las restricciones para operar 13 rutas a ese mercado desde el AICM y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En 2022 se dio la primera reducción de operaciones de 61 a 52 por hora argumentando una saturación del AICM, pero el mismo año se inauguró el Felipe Ángeles, por lo que expertos consideraron la medida como forma de presionar a las aerolíneas para irse al AIFA.

En 2023, una vez más se redujeron las operaciones de 52 a 43 por hora. En esa ocasión se argumentaron limitaciones en el espacio aéreo determinadas por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), aunque se indicó que la reducción era temporal y en tanto subsistieran las condiciones que la motivaron.

Lee también De magnate a sacerdote; el cofundador de cosméticos e.l.f. cambia riqueza por austeridad y se ordena clérigo en EU

En mayo del año pasado, la AFAC autorizó una operación más, pasando de 43 aterrizajes y despegues por hora a 44.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.