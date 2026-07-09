La terminal Energía Costa Azul, en Ensenada, Baja California, exportó su primer cargamento de gas natural licuado (GNL) desde la costa del Pacífico de México. Sempra Infrastructure, desarrolladora del proyecto, informó que el embarque representa un hito relevante en el proceso de pruebas previo al inicio de operaciones comerciales.

La salida ocurre en un momento en que la seguridad energética volvió al centro de la agenda internacional. Además, las tensiones registradas este año en torno al estrecho de Ormuz reavivaron las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de algunas rutas clave para el comercio energético global.

En 2024, alrededor del 20 por ciento del comercio mundial de GNL transitó por ese corredor marítimo, de acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Los datos ayudan a explicar por qué importadores y gobiernos buscan ampliar sus opciones de suministro, un tema presente en las discusiones sobre seguridad energética del G7.

México empieza a construir dos rutas de Gas Natural Licuado. Foto: iStock

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Bajo ese contexto, Energía Costa Azul LNG Phase 1 representa un paso importante para México. La terminal añade nueva capacidad de exportación de GNL desde la costa del Pacífico. Según Sempra Infrastructure, el proyecto está diseñado para conectar el suministro de gas natural de Norteamérica con los mercados energéticos globales.

“La ventaja de México que algunos inversionistas buscan aprovechar es la proximidad geográfica, no sólo en relación con las cuencas productoras de gas en Estados Unidos, sino también con el acceso desde el Pacífico norte mexicano a los mercados de Asia”, comentó Adrián Duhalt, investigador no residente del Centro Texas-México.

Fast LNG Altamira: la primera ruta de GNL de México por el Golfo

El primer paso se consolidó en la costa del Golfo de México. El proyecto Fast LNG Altamira marcó un precedente en 2024 al iniciar exportaciones de GNL desde México. En octubre de ese año, se realizó la primera exportación mexicana de GNL a Europa, con un cargamento desde Altamira hacia la terminal Gate, en Países Bajos.

“México tiene el potencial de construir una posición estratégica en el mercado global de GNL sin ser un productor relevante de gas”, explica Duhalt en este contexto.

Altamira abrió una ruta hacia el Atlántico. Su valor no está solo en el volumen inicial exportado, sino también en demostrar que México puede integrarse a la cadena global de GNL a partir de infraestructura conectada con el mercado estadounidense y con acceso a suministro de gas competitivo.

Proyectos de GNL en México. Foto: iStock

Proyectos de GNL en México: la ruta que sigue después de Altamira y Ensenada

México empieza a construir una posición estratégica en el mercado global de GNL. Fast LNG Altamira abrió la puerta por el Golfo hacia el Atlántico y Europa. Por su parte, Energía Costa Azul LNG Phase 1 suma una segunda ruta de exportación desde territorio mexicano.

“Desde la perspectiva del importador, especialmente de aquellos que dependen del suministro desde Medio Oriente, el hecho de que México se convierta en una opción para tener acceso al gas natural estadounidense contribuye a diversificar la base de proveedores y a fortalecer la seguridad energética”, dijo Duhalt.

Sin embargo, el mapa de oportunidades va más allá de esos dos puntos. Otros proyectos propuestos de GNL en la costa oeste mexicana, como Amigo LNG, en Puerto Libertad, Sonora, muestran el interés por aprovechar la ubicación del país, su infraestructura gasífera y su conexión con Norteamérica.

México empieza a consolidar un papel como puente energético entre América del Norte y los mercados globales de GNL, a partir de los proyectos que avanzan en ambas costas.

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