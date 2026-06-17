A pesar de la apertura del estrecho de Ormuz, canal de navegación en donde cruzan cientos de barcos petroleros, los precios de gasolinas en México continuarán mostrando volatilidad en el corto plazo, por lo menos, previó la agencia especializada en el sector Argus.

“En el corto plazo, el mercado seguirá mostrando volatilidad, y la normalización de precios será progresiva más que inmediata, en línea con los tiempos de recuperación del mercado global”, señaló Sergio Meana, Gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, de la agencia.

Tras más de tres meses de disrupción provocada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el estrecho de Ormuz, por donde transitaban previamente entre 14 y 15 millones de barriles diarios, comienza un proceso de reapertura que marca un punto de inflexión para el mercado petrolero global.

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Durante el bloqueo, el flujo de crudo y productos se redujo cerca de 95%, generando una pérdida estimada de alrededor de 12 millones de barriles diarios de oferta del golfo Pérsico.

Según el análisis, el mercado logró absorber este choque mediante una combinación de excedentes previos, destrucción de demanda y liberación masiva de inventarios, con cerca de mil 700 millones de barriles retirados de reservas a nivel global entre marzo y el tercer trimestre de 2026.

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Impacto en el sector energético de México

En México, la crisis evidenció la dualidad estructural del sector energético. Durante el pico del conflicto en marzo de 2026, la mezcla mexicana de exportación superó los 90 dólares por barril, tras haber subido desde niveles cercanos a 65 dólares y superar primero los 80 dólares a inicios de mes, de acuerdo con evaluaciones de Argus utilizadas para el cálculo del precio Maya de exportación.

Este incremento generó ingresos extraordinarios para el gobierno federal, considerando que el presupuesto de 2026 asumía un precio de 54.9 dólares por barril, señaló la agencia.

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Pemex capitalizó este entorno, elevando sus exportaciones a aproximadamente 550 mil barriles diarios en la primera quincena de marzo, lo que representó un incremento de 22% frente al promedio de enero y febrero.

Sin embargo este beneficio tiene un límite estructural: el alza del crudo se tradujo también en mayores costos de importación de gasolinas y diésel.

En días pasados ante la noticia de la apertura de este canal de navegación en Medio Oriente, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acuerdo de paz y la reactivación paulatina de esta ruta marítima, y dijo que eso significará también el final del subsidio a las gasolinas.

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desa/mcc