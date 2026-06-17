En el primer trimestre del año, la compra de autos nuevos por parte de las empresas especializadas en arrendamiento fue de 13 mil 842 unidades, una caída de 16.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave).

El retroceso en la compra de vehículos para renta muestra que no se hizo una compra adicional de vehículos ante una expectativa de mayor renta de vehículos por la realización de la Copa Mundial FIFA 2026 en México, tanto en las ciudades sede como en sitios turísticos.

En conferencia de prensa, Liliana Ayala, directora general de la Amave, dijo que los socios de la Amave han reportado un arrendamiento u ocupación de vehículos de alrededor de 63%, por debajo de los niveles habituales, ya que se esperaba un 75% o 80% de arrendamiento, pero esperan que haya un repunte en estos meses.

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“Tenemos un comportamiento diferenciado por plaza, un poco más movido en la Ciudad de México, pero el dinamismo que se esperaba en centros turísticos como Cancún, no se vio esa afluencia turística”, indicó.

La directora de la Amave expuso que el año pasado se dio una compra atípica de vehículos para arrendamiento, y durante enero y marzo se dio una contracción debido a que las empresas están tomando decisiones de inversión “con más cautela”.

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“El impacto económico del Mundial, hablando del arrendamiento, ha sido positivo, pero muy heterogéneo y no con el resultado que se esperaba”, apuntó.

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Renta de autos en primer trimestre

Fernando Noriega, presidente de la Amave, añadió que durante el primer trimestre del año se registró una caída de 10% en turistas extranjeros, lo que también impactó en la utilización de vehículos de renta diaria.

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En el primer trimestre, las empresas de arrendamiento representaron el 3.6% de las ventas totales de autos en el mercado mexicano, cuando en el segundo trimestre de 2025 representaron el 6% de las ventas totales, el punto más alto de participación que han alcanzado las arrendadoras de vehículos.

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Por marcas, las arrendadoras de autos optaron por adquirir vehículos de Nissan, General Motors, Stellantis, Volkswagen, KIA, Toyota, Ford, Mitsubishi, Mazda y Hyundai.

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En cuanto a camiones pesados, se compraron 394 unidades en el primer trimestre por parte de las empresas especializadas en arrendamiento, representando un 11.8% de las ventas totales de camiones pesados.

En cuanto a vehículos híbridos y eléctricos, un 4% de la flota de 400 mil unidades de la Amave son eléctricos, siendo BYD el líder con 23% de participación; le siguen Volvo y Tesla.

Entre los socios de la Amave hay empresas de renta diaria como Alamo, Avis, Casanova Rent a Car, Firefly, Hertz, Jet Van y National Car Rental.

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ss/mcc