Valle de Chalco, Méx.- El robo de vehículos disminuyó 52 % y los homicidios dolosos cayeron 35 % en los 15 municipios del Mando Unificado Oriente, informó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez al encabezar la sesión 112 de la Mesa de Paz.

La estrategia, que cumplió 447 días de operación, forma parte del trabajo coordinado con el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó.

Estos resultados se suman a la mejoría en la percepción de seguridad que registró la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI en el Estado de México, dio a conocer.

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La mandataria estatal detalló en sus redes sociales: “En Valle de Chalco inicié las actividades de este día, donde encabecé la Mesa de Paz con la asistencia de los presidentes municipales de los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente”.

El general Raúl Martínez González, coordinador del Mando Unificado, presentó las cifras de la disminución delictiva.

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Entre las acciones que se ejecutan en la región destacan las labores de inteligencia y los patrullajes focalizados.

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“Los tres órdenes de gobierno trabajamos en coordinación por la seguridad de las familias de la Zona Oriente”, afirmó la gobernadora.

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En la reunión participaron los presidentes municipales de Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Naucalpan, Ixtapaluca, Texcoco, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, Coacalco, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli.

También estuvieron presentes Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz; además de representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad estatal.

LL