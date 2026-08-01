Un tiroteo en Twin Falls, Idaho, dejó tres muertos y dos heridos en la zona de un restaurante In-N-Out Burger y otros negocios.

Josh Palmer, portavoz de Twin Falls, dijo sobre los heridos: "Prevemos que esa cifra aumentará".

El jefe de policía de Twin Falls, Matthew Hicks, informó que un presunto autor de los disparos falleció. No se especificó si el autor de los disparos figuraba entre los tres fallecidos.

La identidad del sospechoso y un posible móvil formaban parte de la investigación, dijo Hicks.

“Creemos que la amenaza para la comunidad ha terminado”, dijo en una conferencia de prensa. “El presunto autor de los disparos en este incidente ha fallecido”.

Según Hicks, las autoridades municipales, del condado y estatales respondieron a los informes de disparos en el restaurante In-N-Out de Blue Lakes Boulevard North alrededor de las 2:30 p. m.

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La zona también alberga varias grandes cadenas comerciales y un complejo de cines. Hicks indicó que se esperaba entrevistar a cientos de posibles testigos.

“Hoy ha sido un día muy duro aquí en Twin Falls”, dijo.

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Según Palmer, se levantó la orden de confinamiento en la zona y se reabrieron las carreteras mientras continuaba la investigación del tiroteo. Añadió que se estaba trasladando a la gente en autobús al juzgado del condado de Twin Falls, donde se les pedía que dieran su versión de los hechos.

Un restaurante Chick-fil-A cercano anunció que cerraría el sábado como medida de precaución.

“Por precaución, el restaurante Chick-fil-A de Twin Falls permanecerá cerrado durante el resto del día”, anunció el establecimiento.

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El centro comercial Magic Valley Mall, situado en las inmediaciones, fue cerrado y se pidió a las personas que se encontraban dentro que permanecieran en sus asientos, según informó un empleado de seguridad pública del lugar a primera hora de la tarde del sábado.

Durante las alerta, las autoridades mantuvieron cerradas varias vialidades cercanas al lugar, incluido el puente Perrine.

🚨 ABD'nin Idaho eyaletinde silahlı bir kişi, araçlara ateş açtı. pic.twitter.com/vozxWZR40b — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) August 1, 2026

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gs/bmc