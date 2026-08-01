El penúltimo día del festival Lollapalooza, que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, se ha desarrollado en esta ocasión sin el contratiempo del clima, lo que ha permitido a los asistentes no sólo disfrutar de la naturaleza del Grant Park, también del ambiente alrededor de los escenarios y de la actuación de artistas como la banda surcoreana Cortis, los Djs AYYBO y Whethan, por mencionar algunos.

Los primeros en salir al escenario fueron precisamente James, Juhoon, Martin, Seonghyeon y Keonho, integrantes de Cortis, quienes desde el primer momento pusieron el ambiente en lo más alto, ya que iniciaron su actuación con el tema Go!, con el cual debutaron el año pasado; también presentaron "Joy Ride", "Lullaby", "Blue Lips", "Wassup", por mencionar algunas.

Casi al mismo tiempo se presentó AYYBO, quien con su propuesta multimedia y temas de su inspiración, hicieron bailar a los presentes por alrededor de 45 minutos. Para este punto el cielo de Chicago comenzó a nublarse, pero sin dejar caer la lluvia, que ha hecho estragos en este festival.

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El R&B y el soul tuvieron su espacio con el cantante estadounidense Khamari, quien dio un momento de respiro y de menos adrenalina con temas como "I Love Lucy", "Right My Wrongs", "He Said", "She Said", "Euphoria", entre otros; para después arrancar nuevamente con el baile y la energía del dj Whethan, cuyo set duró alrededor de 30 minutos.

En ambiente étero, gracias a una escenografía que recreaba un bosque y rodeada de neblina, la cantante de indie rock Ethel Cain hizo acto de presencia en Lollapalooza, causando gritos de emoción, llanto y que el público la acompañara a cantar temas como "American Teenager", "Nettles", "Willoughby's Interlude", "Dust Bowl", "Punish", "Gibson Girl", por mencionar algunas, rescantando un poco el espíritu con el que nació este festival, se un espacio para la música alternativa.

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En las siguientes horas se espera la actuación de Gesse, Olivia Dean, Disco Lines y Jennie, quien cerrará este día del festival.

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