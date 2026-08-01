Con una fotografía bajo la lluvia, tomada desde el escenario donde horas después se presentará, la cantante surcoreana Jennie Kim anunció a sus seguidores en Instagram: "Los veo esta noche en @lollapalooza".

La integrante de BLACKPINK está lista para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria este sábado 1 de agosto al convertirse en la primera artista surcoreana en encabezar como solista el festival Lollapalooza Chicago.

Pero su nombre no sólo está ligado a uno de los grupos de K-pop más exitosos del mundo. A lo largo de los años, ha construido una carrera propia como cantante, actriz, empresaria e ícono de la moda. Aquí te contamos quién es.

Foto: Instagram oficial.

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¿Quién es Jennie?

"¿Quién más los tiene obsesionados como Jennie?" canta en uno de sus temas más populares. La frase bien podría describir el lugar que ocupa hoy la artista dentro de la industria.

Nacida como Jennie Kim el 16 de enero de 1996 en Seúl, Corea del Sur, es cantante, rapera y bailarina de BLACKPINK. Aunque comparte escenario con Lisa, Jisoo y Rosé, suele distinguirse por una personalidad más reservada y seria.

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A los nueve años se mudó a Nueva Zelanda, donde continuó sus estudios en Auckland, la captial, y perfeccionó su inglés, una habilidad que también ha sido clave para su carrera.

Foto: Instagram @jennierubyjane

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Al regresar a Corea del Sur ingresó como aprendiz de YG Entertainment, una de las agencias de entretenimiento más importantes del país. Tras audicionar con "Take a Bow", de Rihanna, inició un periodo de entrenamiento que terminó con el debut de BLACKPINK en 2016.

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Con sencillos como "Boombayah" y "Whistle", BLACKPINK se consolidó como uno de los mayores exponentes del K-pop. Después llegaron éxitos como "Kill This Love", "How You Like That", "Lovesick Girls" y la colaboración "Ice Cream" junto a Selena Gomez, que le dieron alcance global.

En 2019, el cuarteto hizo historia al convertirse en el primer grupo femenino de K-pop en presentarse en Coachella. Su crecimiento internacional también fue documentado en las producciones "Blackpink: Light Up the Sky" y "Blackpink: The Movie".

Foto: Instagram oficial.

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A la par, Jennie debutó como solista en 2018 con "SOLO", sencillo que obtuvo marcó el inicio de una nueva etapa artística. Años después volvió a romper barreras al convertirse en la primera artista surcoreana en actuar en solitario durante Coachella.

Con respecto a la actuación, en 2023 llegó a la pantalla con "The Idol", serie creada por Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, donde compartió créditos con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.

Es embajadora global de Chanel y una invitada frecuente a la Semana de la Moda de París, donde su estilo elegante y contemporáneo la ha convertido en un referente.

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Sobre el escenario, la intérprete ha mostrado una imagen más atrevida y con canciones como "Mantra", cuyas presentaciones suelen llamar la atención por su estética y coreografía y el gran número de bailarines que utiliza.

Más recientemente lanzó "Less Than a Lover", un tema de pop alternativo con estilo veraniego que explora la delgada línea entre la amistad y el romance.

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