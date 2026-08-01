El actor Vincent Pastore, recordado por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en la serie "Los Soprano", murió a los 80 años, según confirmó el sitio especializado TMZ.

De acuerdo con el medio estadounidense, el actor fue encontrado sin vida el sábado por la tarde en su residencia del Bronx, en Nueva York, por su amigo de toda la vida, Stephen Villano, quien acudió a buscarlo después de varios días sin tener noticias suyas.

TMZ informó que el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió una llamada alrededor de las 14:30 horas por el reporte de un hombre inconsciente. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, Pastore ya había fallecido. Posteriormente, elementos de la Policía de Nueva York (NYPD) iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, su familia no ha dado a conocer la causa de la muerte.

¿Quién fue Vincent Pastore?

Antes de dedicarse a la actuación, Vincent Pastore sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Más tarde estudió actuación en la Universidad Pace, y consiguió su primer papel en el cine con la película "Black Roses", cuando ya había superado los 40 años.

Con el paso del tiempo se especializó en interpretar personajes ligados al crimen organizado, participando en producciones como "Goodfellas", "Carlito's Way", "Men of Respect" y "Witness to the Mob".

Sin embargo, el papel que marcó su carrera llegó en 1999, cuando fue elegido para interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en "Los Soprano". Durante 30 episodios dio vida a uno de los miembros más cercanos a Tony Soprano, cuya historia da un giro al convertirse en informante del FBI.

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Además de su trabajo en la serie, también formó parte del elenco de "Shark Tale", "Spinning Gold", "Once Upon a Time in Brooklyn", "Everybody Hates Chris" y "Yellowjackets".

En los últimos años de su carrera, Pastore incursionó en los programas de telerrealidad con participaciones en "Celebrity Fit Club", "Dancing with the Stars" y "Celebrity Apprentice", cuando el entonces empresario Donald Trump aún conducía el programa.

En una de las anécdotas más recordadas de ese reality, fingió una discusión con Piers Morgan para hacer creer al equipo rival que estaba de su lado y obtener información, una estrategia que muchos compararon con la historia de su personaje en "Los Soprano".

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