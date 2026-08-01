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El Metro de Panamá, el único en Centroamérica, informó este sábado que sufrió un ataque de piratas informáticos cuyo alcance investiga, y reiteró su compromiso de proteger la continuidad de operaciones del sistema, que este año ha llegado a movilizar un promedio de 420 mil personas al día.
En un breve comunicado, el Metro informó que detectó, en una fecha no precisada, "un incidente de ciberseguridad en parte de su infraestructura tecnológica", lo que llevó a la activación inmediata de "los protocolos de respuesta establecidos, implementando las medidas de contención y mitigación correspondientes".
"Actualmente se mantiene una investigación técnica para determinar el alcance del incidente. De manera preventiva, se han reforzado las medidas de seguridad en nuestros sistemas con el fin de proteger la infraestructura tecnológica y la información institucional", indicó la misiva oficial.
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El Metro de Panamá además reiteró "su compromiso con la protección de la información, la continuidad de sus operaciones y la transparencia en la comunicación con la ciudadanía", y que cualquier "actualización relevante será informada oportunamente".
Varias instituciones del Estado panameño han sido víctimas de ataques de piratas informáticos este año, entre ellos el Seguro Social y el Ministerio de Economía, lo que llevó al Gobierno a crear un 'Centro de Operaciones de Ciberseguridad del Estado'.
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gs/bmc
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