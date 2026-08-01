Ryan, ante un reto enorme

Ryan García le ha dejado en claro al mundo del boxeo que no le tiembla la mano para firmar contratos de peleas ante los mejores del mundo.

El principal ejemplo es el que, en su momento, signó para enfrentar a Gervonta Davis, un acuerdo que estaba totalmente inclinado en favor del boxeador de Baltimore.

Aquella pelea de 2023 fue en la división de los ligeros, categoría que ya le quedaba pequeña a Ryan por su estatura y complexión.

Sin embargo, accedió y cedió a todo lo que le imponía el equipo de Gervonta; incluso, a una cruel cláusula de rehidratación que, a la postre, desgastó brutalmente al hoy campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo.

Ese es Ryan García, un chamaco al que conozco desde sus inicios. Conmigo siempre ha sido amable, educado y real; es decir, no es de poses, es como es.

KingRy tiene dos descalabros en su carrera. El primero, ante Gervonta, porque fue ampliamente superado sobre el encordado, además de enfrentar un contrato totalmente favorable para su rival. El segundo, ante Rolly, el cual —al menos en mi opinión— llegó por exceso de confianza y una mala noche.

Ahora bien, se viene el mayor reto en la carrera de García. Entiendo que Gervonta es muy superior a Conor Benn, pero este es —literalmente— un perro hambriento, enfocado y determinado al 100% a derrotar a Ryan y conquistar, por primera vez, el campeonato welter del organismo verde y oro.

Ryan, hoy por hoy, tiene dinero y fama suficientes para retirarse mañana mismo, vivir con tranquilidad y seguir produciendo ingresos incluso dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, sé que su espíritu guerrero sigue vivo y que, más que por dinero, va contra Conor Benn por legado y orgullo.

Lo que sí me preocupa profundamente es verlo en redes sociales cantando en fiestas de karaoke y participando en eventos de WWE. Entiendo la parte promocional, pero a este nivel no hay margen de error ni espacio para distracciones... No Puedes Jugar Boxeo.

En mi opinión, García, con 27 años y un récord de 25-2 (20 nocauts), parte como favorito frente a Conor Benn, un hombre de 29 años con marca de 25-1 (14 anestesiados). Sin embargo, el factor más importante será el campamento y el enfoque que cada uno tenga para esta gran pelea. Si Ryan llega al 100%, se impondrá, incluso por la vía del cloroformo; pero si no logra concentrarse, podría enfrentarse a una noche muy oscura. ¿Para ustedes, quién se impone?