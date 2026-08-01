La muerte violenta de una mujer y el presunto intento de incendiar la vivienda donde ocurrieron los hechos, mantienen consternada a la población del municipio de Ciudad Valles.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) no ha dado a conocer un posicionamiento oficial sobre el caso, por lo que gran parte de la información disponible proviene de reportes preliminares y testimonios de los vecinos.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, vecinos del domicilio ubicado en la colonia Hidalgo alertaron al sistema de emergencias 911 tras escuchar gritos provenientes del inmueble durante la noche del viernes.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar el reporte; sin embargo, en ese momento no detectaron una situación que ameritara alguna intervención y se retiraron del lugar.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para verificar el reporte. | Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Lee también Caso Dafne: Defensa legal de Danna Yanina apela la vinculación a proceso; "la joven es inocente", aseguran

Fue la mañana de este sábado cuando un nuevo llamado de auxilio movilizó nuevamente a corporaciones de emergencia, luego de que habitantes de la zona observaran humo saliendo del domicilio.

[Publicidad]

Al arribar al inmueble, policías, bomberos y paramédicos encontraron a un hombre identificado como Adán "N", quien fue asegurado en el lugar.

Durante la inspección realizada en el interior de la casa, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer, quien, de acuerdo con los primeros indicios, presentaba lesiones de gravedad en la cabeza.

Información preliminar señaló que la víctima sería la madre del detenido y que, presuntamente, el hombre habría intentado provocar un incendio dentro de la vivienda utilizando un líquido inflamable.

[Publicidad]

Durante la inspección realizada en el interior de la casa, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer. | Foto: Archivo/Especial.

Lee también Vinculan a proceso a instructor de tenis por presunto abuso sexual de adolescente en SLP; ya se encuentra en prisión preventiva

No obstante, el fuego fue controlado por los cuerpos de emergencia antes de que consumiera por completo el inmueble.

Versiones difundidas indican que, además de la víctima fatal, una mujer habría resultado lesionada durante los hechos y recibió atención por parte de los servicios de emergencia.

[Publicidad]

Tras ser asegurado en el sitio, Adán "N" fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes serán las encargadas de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

El hombre es conocido en Ciudad Valles por haber participado años atrás como DJ.

Asimismo, personas cercanas a la familia han señalado que presuntamente se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y que atravesaba una crisis; sin embargo, esa información no ha sido confirmada por la Fiscalía, por lo que deberá ser corroborada durante el desarrollo de la investigación.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr