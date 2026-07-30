Matamoros, Tamaulipas. - A fin de dar con el paradero de dos mujeres y dos hombres que radican en San Benito, Texas, relacionadas con el feminicidio de las mellizas Dinorah y Denisse García Cruz, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, solicitó la colaboración de autoridades de Estados Unidos.

Las hermanas, acudieron al paseo vehicular conocido como "el rol" en el poblado de Control, en Matamoros, cuando se registró una pelea y posteriormente, fueron atacadas con arma blanca, perdiendo la vida.

Las hermanas de 21 años, originarias del ejido El Ramireño murieron en el Hospital de Valle Hermoso donde fueron ingresadas de emergencia.

De acuerdo con familiares y testigos, los responsables de estos hechos son: Jessica Daniela Sotelo; su esposo Ricardo Delgadillo, ciudadano estadounidense; además de Homero Balderas y Bety Maldonado, también ciudadanos norteamericanos.

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Trascendió que el motivo de la pelea donde perdieron la vida las mujeres se generó por los celos de Jessica, al enterarse de que su esposo enviaba mensajes a una de las hermanas.

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Durante los hechos, Ricardo y Homero bajaron de una camioneta para agredir a dos hombres que se encontraban con las hermanas quienes intervinieron para detener la pelea.

Fue entonces cuando Jessica agredió a las mellizas, Dinorah fue herida en el cuello y Denisse fue lesionada en el pecho, cerca del corazón.

Tras estos hechos, el Fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco dio a conocer que se integró carpeta de investigación por feminicidio por lo que se realizan las investigaciones correspondientes.

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