Tamaulipas. - El equipo de abogados de Danna Yanina “N” interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

El recurso de apelación fue confirmado por los abogados Omar Pérez y Carlos David Robles, quienes tienen el objetivo de que una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia revise la resolución que emitió la jueza.

Pérez mencionó que la apelación pretende exponer los agravios que, desde la perspectiva de la defensa, se cometieron en la resolución.

“El recurso de apelación consiste en que se puntualizan cada uno de los agravios en los que incurrió la autoridad”, señaló.

“El recurso de apelación consiste en que se puntualizan cada uno de los agravios en los que incurrió la autoridad”, señalan abogados. | Foto: Especial.

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Y agregó: “En este caso viene siendo la jueza de control, no valoró las pruebas, no analizó algunas cuestiones o algunas cuestiones de incongruencia en cuanto a su resolución”.

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El abogado Carlos David Robles confió en que los magistrados modifiquen la resolución: “La joven es inocente, por eso la defendemos con todo y, primero Dios, los magistrados se darán cuenta”.

En caso de que el Tribunal confirme la vinculación a proceso, la defensa promoverá una demanda de amparo en una instancia federal.

El recurso de apelación fue recibido a las 19:45 horas del 31 de julio, en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

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JACL/cr