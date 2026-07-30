El pasado martes 28 de julio, una juez de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N” por su probable participación en el delito de feminicidio en contra de Dafne Zapata Quintos, quien murió el pasado 16 de julio en las instalaciones de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas.

Tras la sentencia, la defensa legal de Danna anunció que promoverá un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de distrito con el objetivo de que se analice la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, y la valoración de los datos de prueba que se presentaron durante la audiencia.

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Detienen a otros dos implicados

El 25 de julio, la Fiscalía General de Justicia informó que fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Doenitz, por su probable participación en el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

Además fue detenida una mujer identificada como Estrella “N”, a quien en muchos testimonios se han referido como Estrellita, la persona que presuntamente estaba al cuidado de la adolescente durante su estancia en la academia.

Abuelita de Dafne clama justicia

En Ciudad Mante, el gobernador Américo Villarreal Anaya fue abordado por la señora Juana Laura Martínez, abuela de Dafne, quien le demandó justicia para su nieta. En el diálogo, la señora Juana le dijo “soy la abuela de Dafne, tengo hambre de justicia, quiero hechos. ¿Cuánto tiempo me da para yo verlos adentro? Porque están en prisión preventiva”.

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El gobernador le comentó que se está haciendo justicia y que los detenidos están en prisión preventiva y “que en el proceso de la investigación se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”.

La abuela de Dafne expresó al gobernador su confianza y le pidió continuar trabajando para esclarecer los hechos y garantizar justicia para su nieta.

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Mamá de Dafne admite haber afirmado que Danna Yanina es inocente

Alejandra Quintos Martínez, madre de Dafne Zapata Quintos, subió un video a su cuenta de Facebook en el cual admitió que grabó un video en vivo, donde admitió que “Danna Yanina es inocente”.

Reveló que su mamá recibió llamadas de los familiares de Danna Yanina, “diversas llamadas diciéndole que necesitaban hablar con ella, para que yo creara un video porque ella era una víctima más, era una inocente, de la Academia y de las personas, que siempre le hicieron cosas horrorosas, espantosas que yo no puedo mencionar”.

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Señaló que en la audiencia del martes 28 checó minuciosamente la carpeta de investigación y “desgraciadamente hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina. Me causó mucha consternación”.

Por último, mencionó que ahora Dannae está siendo evaluada y serán las autoridades las que se encarguen. “Yo digo, Danna Yanina, si tú eres completamente inocente, habla. Es lo único que puedo decir”.

Educación militarizada en México no está autorizada: SEP

Tras la divulgación del caso, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, aseguró que en México no está autorizada la educación de este tipo y comentó que corresponde revisar a los estados.

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“No está autorizada por la ley ningún tipo de educación tipo militarizada. Ni la Secretaría de Educación ni la Defensa Nacional autorizan este tipo de modalidades”, comentó.