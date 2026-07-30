Ciudad Victoria.— Luego de que una juez de Control vinculó a proceso a Danna Yanina “N”, su defensa legal anunció que promoverán un juicio de amparo, mientras que la resolución generó manifestaciones y tensión en el acceso del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira.

El abogado defensor Omar Pérez Hernández mencionó que promoverán un juicio de amparo indirecto ante un juzgado de Distrito, con el objetivo de que se analice la legalidad y constitucionalidad del auto de vinculación a proceso y la valoración de los datos de prueba que se presentaron durante la audiencia.

“No podemos dar información más allá, porque ya nos apercibió la ciudadana y entonces podemos incurrir en alguna cuestión ahí. Sin embargo, lo que les podemos decir es que fue vinculada a proceso y que vamos a interponer el recurso”, expresó.

Agregó que también dialogará con el papá de Danna para ver qué decide, si acuden ante Derechos Humanos del Estado o ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Vinculación a proceso

La abogada Lizhet Alejandra Flores García, asesora legal de Alejandra Quintos y Gabriel Zapata, padres de la víctima Dafne Zapata Quintos, fue la primera en confirmar al salir de la sala de audiencias que la jueza decretó la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”.

Después, al salir el señor Ophir Cruz Melo, padre de Danna, también hizo lo propio: “Es una pena comunicarles que mi hija fue vinculada a proceso”.

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Aseguró que van a continuar con el proceso y reveló que nuevamente su hija tuvo una etapa de crisis de ansiedad. “Su mamá y yo la calmamos. Nos hubiera gustado salir de la mano con ella, porque es una persona inocente, es víctima. Lamentamos mucho que no haya salido como debe ser”.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Danna Yanina por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

Este martes, una jueza de Control vinculó a proceso a Danna Yanina “N” por el caso Dafne. Foto: Especial.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso después de que el representante social presentara datos de prueba que establecen la probable participación de la imputada en los hechos registrados el pasado 16 de julio en las instalaciones de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

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Mencionó que la vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, sino que únicamente acredita la existencia de elementos suficientes para continuar con la investigación judicializada.

Siguen las manifestaciones

“¡Justicia, justicia, justicia!”, “¡No nos van a quitar, no nos van a quitar” y “¡La juez es una corrupta!” fueron algunos de los gritos de las personas al conocerse la resolución de la juez, quienes por minutos cerraron el paso de los vehículos del personal.

Incluso, reporteros y personal del CIJ tuvieron que bajar de sus autos para que varias personas inspeccionaran el interior de estos. Buscaban que la jueza no intentara salir escondida.

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Este miércoles, exalumnos de la Academia Militarizada Doenitz y activistas continuaron con las manifestaciones en la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira, en contra de la vinculación a proceso de Danna.

Una de las mujeres activistas explicó que hay mucha indignación en la población por el fallo que dio la jueza, “porque Danna es una niña que también fue víctima, la tenían sometida, la tenían encerrada en una perrera”, aseguró.

Mencionó que son testimonios de los mismos alumnos y exalumnos que estuvieron alzando la voz, también a favor de Dafne. “La verdad, Dafne destapó una cloaca de todas estas cosas que ocurrían en la escuela Doenitz, a unos pasos de la Presidencia de Ciudad Madero. Qué lástima que los vecinos no se hayan dado cuenta, más que una que vive al lado, de todo lo que estaba pasando en su interior”, agregó.

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Emanuel, uno de los exalumnos que ya estuvo antes manifestando su solidaridad con Danna, calificó la situación como una injusticia. “Siento que nada de esto tenía que pasar. Yo voy a seguir apoyando a Danna hasta donde tengamos que llegar”, dijo.

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