La economía mexicana, la segunda más grande en América Latina, repuntó 1.5% entre abril y junio en comparación con el primer trimestre de este año, de acuerdo con la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Se trata del avance más rápido que ha tenido el Producto Interno Bruto (PIB) desde el último trimestre de 2020, cuando se expandió 4.3% al restar la inflación y la estacionalidad.

El 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol 2026 y México fue sede de 13 partidos, cuya derrama económica total estimada ascendió a 65 mil millones de pesos, dio a conocer la Secretaría de Turismo la semana pasada.

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El Inegi, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios se elevaron 1.5% a tasa trimestral, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, se elevó 1.6%. Finalmente, las actividades agropecuarias se aceleraron 3.3%, aunque este sector representa cerca de 4% del PIB total.

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El gobierno federal espera que el PIB se acelere 2.3% durante 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en abril pasado.

Economía mexicana / Foto: iStock

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En cambio, el consenso del sector privado pronostica un crecimiento del PIB de 1.1%, revela la reciente encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

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BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano aparecen como las instituciones más optimistas, al proyectar un alza de 1.5% para este año, mientras que, en el otro extremo, como la pesimista, se encuentra Signum Research, que anticipa un avance de 0.5%.

A principios de este mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó de 1.6% a 1.2% su pronóstico de crecimiento del PIB de México para este año.

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El organismo, que tiene como directora gerente a Kristalina Georgieva, advirtió de la incertidumbre prevaleciente por la fragmentación del comercio.

El FMI también señaló que el conflicto en Medio Oriente extenderá la volatilidad de los precios de las materias primas, amenazará aún más las cadenas de suministro, elevará los precios y afectará negativamente las condiciones financieras.

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