Tom Holland y Zendaya volvieron a demostrar la conexión que existe entre ellos durante la promoción de "Spider-Man: Brand New Day", donde además de compartir pantalla como una de las parejas más queridas del cine actual, dejaron ver el vínculo personal que han construido desde que se conocieron hace casi una década.

Durante el estreno de la nueva película de Spider-Man en Londres, la pareja llegó a la alfombra roja ante la mirada de miles de fanáticos que celebraron tanto su participación en la cinta como la complicidad que han mostrado a lo largo de los años.

Zendaya, quien volvió a interpretar a MJ en la franquicia del superhéroe, habló sobre la facilidad de trabajar junto a su esposo y explicó que la confianza entre ambos es uno de los elementos que permite que su relación funcione frente y detrás de cámaras.

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“Creo que cuando son mejores amigos, es bastante fácil”, declaró la actriz ante los medios durante la presentación del filme, al referirse a la dinámica que mantiene con Holland como compañeros de reparto.

La protagonista de "Dune" también volvió a destacar la conexión que tiene con el actor británico, una relación que, de acuerdo con ambos, se sostiene principalmente en la amistad y el apoyo mutuo.

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Tom Holland y Zendaya a su llegada al estreno de "Spider-Man: Brand New Day" en Londres, Inglaterra. Foto de Alberto Pezzali/Invision/AP.

Por su parte, Tom Holland dedicó unas palabras llenas de cariño a Zendaya durante una entrevista con Entertainment Tonight, donde habló de la tranquilidad que encuentra en ella pese a la presión que implica protagonizar una de las sagas cinematográficas más exitosas de los últimos años.

“Me transmite una sensación increíble de calma increíble”, aseguró el actor, quien explicó que su pareja se ha convertido en un punto de equilibrio dentro de una rutina marcada por viajes, grabaciones y compromisos públicos.

“Incluso en medio de toda esta locura, viajando por todo el mundo, rodando estas películas y, a veces, sintiéndome realmente abrumado, porque eso es lo que pasa cuando eres un ser humano, nadie me tranquiliza mejor que ella”, agregó Holland.

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Una historia de amor que nació en el universo de Spider-Man

La historia entre Tom Holland y Zendaya comenzó en 2016, cuando ambos coincidieron durante la filmación de "Spider-Man: Homecoming", la primera película de la nueva etapa del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

En ese momento surgió una amistad entre los dos actores, quienes durante varios años mantuvieron su vínculo alejado de los reflectores. Aunque los rumores sobre un romance comenzaron a crecer, ambos evitaron confirmar públicamente su relación.

La confirmación llegó en 2021, cuando fueron fotografiados juntos en Los Ángeles en una situación romántica, imágenes que hicieron oficial una relación que ya era seguida por millones de seguidores alrededor del mundo.

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Desde entonces, Holland y Zendaya han elegido mantener una postura discreta. Aunque ocasionalmente comparten momentos juntos, la pareja ha protegido su vida privada y son pocas las apariciones que realizan como pareja.

Foto: Instagram

En 2024 trascendieron detalles sobre la pedida de matrimonio, aunque ambos evitaron hablar públicamente del momento. Posteriormente, en 2025, surgieron reportes sobre su boda, hecho que ya fue confirmado por la pareja.

Ahora, con el regreso de ambos a la saga de Spider-Man, Tom Holland y Zendaya enfrentan una nueva etapa profesional juntos, mientras muestran que la amistad y la confianza son la base de su historia de amor.

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