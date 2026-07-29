Cinco años después de "Spider-Man: No Way Home", Peter Parker regresa a la pantalla grande con una nueva etapa que cambia por completo el rumbo del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

"Spider-Man: Brand New Day", protagonizada por Tom Holland y dirigida por Destin Daniel Cretton, no sólo retoma las consecuencias del hechizo de Doctor Strange que borró la identidad de Peter Parker de la memoria del mundo, también deja listo el camino para las siguientes películas de los Vengadores.

La nueva cinta apuesta por un Spider-Man más solitario, más maduro y alejado de la tecnología de Tony Stark, mientras recupera la esencia clásica del personaje que vemos en los cómics.

La historia inicia cuatro años después de los acontecimientos de "Spider-Man: No Way Home". Nadie recuerda quién es Peter Parker. Ni MJ, ni Ned, su mejor amigo, ni al resto de las personas que alguna vez formaron parte de su vida.

Tras sacrificar su identidad para evitar el colapso del multiverso, Peter vive aislado mientras intenta reconstruir su vida y proteger Nueva York como el amigable vecino Spider-Man.

Esta nueva versión del personaje presenta a un héroe mucho más vulnerable, obligado a fabricar su propio traje y enfrentar el crimen sin el respaldo de los Avengers.

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Esta entrega es la cuarta película de la saga protagonizada por Tom Holland. Foto: Sony Pictures

¡Cuidado, esta nota contiene spoilers!

Aunque "Brand New Day" se centra en una historia más personal, su escena postcréditos deja claro que Marvel todavía tiene puesta la mirada en el multiverso.

Al finalizar la película, Ned aparece utilizando un rastreador diseñado para localizar a Peter Parker. Sin embargo, el dispositivo no logra encontrarlo.

La falla del aparato sugiere que Spider-Man ya no se encuentra en la Tierra y que incluso podría estar en otro universo, una pista que conecta directamente con los próximos eventos del MCU.

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Aunque Marvel no revela cuál será su siguiente aparición, la escena deja abierta la posibilidad de que Peter Parker participe en "Avengers: Doomsday", "Avengers: Secret Wars" o incluso en una nueva entrega en solitario.

La película también deja de lado gran parte de la tecnología que caracterizó al Spider-Man de Tom Holland durante la llamada Saga del Infinito.

Entre los actores que participan en esta nueva película se encuentran:

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Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man. Zendaya como MJ.Jacob Batalon como Ned Leeds.Jon Bernthal como Punisher.Mark Ruffalo como Hulk.Michael Mando como Mac Gargan / Escorpión.

La historia también presenta a distintos antagonistas como Tombstone, Boomerang, Tarántula y la organización criminal conocida como La Mano.

Durante buena parte de la historia, Peter Parker investiga una serie de ataques que parecen estar relacionados con Escorpión, Tombstone y La Mano.

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Sin embargo, la película reserva su principal giro para el acto final, cuando revela que detrás de los acontecimientos existe una amenaza mucho mayor, cuya identidad se mantiene como una de las principales sorpresas de la cinta.

La película está disponible en salas de cine a partir de hoy.

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