Un elemento de la policía municipal identificado como Fidel "N", originario de la ranchería ‘Los Pájaros’, fue asesinado a balazos alrededor de las 4:20 horas de este jueves en el retén ubicado cerca del puente de Jonuta, tras ser atacado por presuntos sicarios.

El violento hecho se registró luego de que la noche del miércoles los elementos municipales interceptaran dos camionetas que transportaban armas, lo que activó los protocolos de seguridad en la demarcación.

Durante la madrugada, tras dicho aseguramiento, un grupo armado perpetró la agresión contra los uniformados, dejando un saldo de un oficial muerto y otro más herido con múltiples golpes en el cuerpo.

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Ante esta situación, elementos de las fuerzas federales implementaron un fuerte operativo en la zona para localizar a los responsables, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) acudió al lugar para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe señalar que los elementos de la policía municipal de Jonuta han denunciado reiteradamente la falta de patrullas, combustible y equipamiento adecuado para enfrentar a la delincuencia organizada.

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